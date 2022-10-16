Kars Baraj Gölü yeşile büründü, etrafa pis kokular yayıldı

Şehir kanalizasyon ve sanayi atıklarının aktığı Kars Çayı’nın beslediği Kars Baraj Gölü’nün yeşile büründüğünü ifade eden vatandaşlar, “Kars Baraj Gölü’ndeyim, ölü balığı gördüm, suyun üzeri 2 santim kalınlığında ne olduğunu anlamadığım yeşil bir maddeyle kaplı. Daha önce mavi akan baraj gölünün suyu şuanda yemyeşil, yetkililerin buraya gelip bunun ne olduğunu araştırmalarını istiyorum. Çünkü gördüğünüz gibi balık ölümleri de başlamış. Bunun bir araştırılması şart” dedi.