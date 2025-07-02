Kars Çayı’nı yosun bastı: "Yaklaşmaya korkuyoruz"
Kars Çayı son günlerde yoğun şekilde yosunla kaplandı. Vatandaşlar çayın normalde berrak akan suyunun yosunla kaplanmasından endişe duyuyor. Uzmanlar, yaşanan durumu iklim değişikliği, su sıcaklıklarındaki artış ve kirlilikle ilişkilendiriyor.
Kars Çayı’nın geçtiği Akçalar köyü çevresinde yaşayan vatandaşlar, son günlerde Kars Çayı’nın aşırı yosunla kaplandığını belirterek hızlı bir şekilde akan suyunun neden yoğun tuttuğuna anlam veremediklerini kaydettiler.