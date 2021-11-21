Kars'ta sıcaklıkların düşmesiyle dereler dondu, araçların camları buz tuttu. Gündüz hava sıcaklığı eksi 8'i gösterirken gece eksi 12'ye kadar düşüyor. Kars'ta termometreler gece eksi 12 dereceyi gösterirken, dereler ve araçların camları buz tuttu. Sabah erken saatlerde işlerine gitmek için sokağa çıkan vatandaşlar önce araçlarının camlarının buzunu temizledi. Havanın çok soğuk olduğunu söyleyen Erkan Umurbek, “Gece hava çok soğuk oluyor, sabah kalktığımda eksi 12 dereceyi gösteriyordu termometre. Arabaların camları buz tuttu” dedi. Kentte hava sıcaklığı gündüz eksi 8 derece olarak ölçüldü.