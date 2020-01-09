Kars eksi 16’yı gördü

Kars’ta hava sıcaklığının gece eksi 16 dereceye düşmesi ile araçlar dondu, ağaçlar kırağı tuttu.

Soğuk havanın etkilediği Doğu Anadolu Bölgesi'nde, gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 19 dereceyle Kars'ta ölçüldü. Sabah erken saatlerde işe gitmek işçin sokağa çıkan vatandaşlar soğuktan olumsuz etkilenirken, aşırı soğuklardan ağaçlar da kırağı tuttu.

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın genel olarak parçalı bulutlu olacağı bölgede gece ve sabah saatlerinde yer yer buzlanma, don ve pus görülecek.

Rüzgarın kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Gece en düşük hava sıcaklıkları Erzincan'da 0, diğer illerde sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 19, Ağrı'da 17, Ardahan'da 12, Erzurum'da 11, Iğdır'da 4 derece ölçüldü.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların Iğdır'da 7, Erzincan'da 4, Erzurum'da 0, diğer illerde sıfırın altında Kars'ta 1, Ardahan'da 3, Ağrı'da 4 derece olacağı tahmin ediliyor.

Açıklamada, bölgede buzlanma, sis ve don karşısında dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 19 dereceye düştüğü Kars'ta vatandaşlar buzla kaplı yollarda yürümekte zorlandı.

Sarıkamış ilçesinde binaların çatılarında 5 metreyi bulan buz sarkıtları oluştu.

İlçede sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 10 metreye kadar düştü, sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar donan araçlarını çalıştırmak için saatlerce uğraştı.
Kars’a turla gezmeye gelen vatandaşlar ise kırağı tutmuş ağaçların önünde fotoğraf çekildi. Kars'ta hava sıcaklığı gündüz eksi 16 derece olarak ölçülürken, gece eksi 20 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

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