Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu

Haberler - İHA 06.12.2021 - 09:56
Kars’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.
Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düştüğü kent, adeta buz kesti.
Soğuktan Çıldır Gölü’nün yarısı 15 santim kalınlığında dondu, kent merkezinden geçen Kars Çayı ve HES Barajı buzla kaplandı.
Kayalıklarda oluşan buz sarkıtı da dikkat çekti.
Kars’ta soğuk havanın 5 ay sürdüğünü söyleyen Bülent Nebioğlu, “Havalar çok hızlı soğumaya başladı. Akar sular donmaya başladı. Zor bir memlekette yaşıyoruz. Şu an yaklaşık eksi 13 derece, geceleri daha soğuk oluyor. Yaklaşık 5 ay bu şekilde geçiyor” dedi.
Hava sıcaklığının geceleri özellikle yüksek kesimlerde eksi 20’ye düştüğü kentte, çok sayıda araç donarak çalışmazken, soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.
Kırağı tutan taşların üzerinde oluşan şekiller de kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.