Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu

Kars’ta soğuk havanın 5 ay sürdüğünü söyleyen Bülent Nebioğlu, “Havalar çok hızlı soğumaya başladı. Akar sular donmaya başladı. Zor bir memlekette yaşıyoruz. Şu an yaklaşık eksi 13 derece, geceleri daha soğuk oluyor. Yaklaşık 5 ay bu şekilde geçiyor” dedi.