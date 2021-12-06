Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu

Sibirya soğuklarının etkili olduğu Kars’ta gece hava sıcaklığı sıfırın altında 20 dereceye düştü. Aşırı soğuk nedeniyle Çıldır Gölü’nün yarısı tamamen donarken, kentte HES santrali buz tuttu.

Haberler - İHA 06.12.2021 - 09:56

Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu - 1

’ta kar yağışının ardından soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu - 2

Hava sıcaklığının gece eksi 20 dereceye düştüğü kent, adeta buz kesti.

Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu - 3

Soğuktan ’nün yarısı 15 santim kalınlığında dondu, kent merkezinden geçen Kars Çayı ve HES Barajı buzla kaplandı.

Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu - 4

Kayalıklarda oluşan buz sarkıtı da dikkat çekti.

Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu - 5

Kars’ta soğuk havanın 5 ay sürdüğünü söyleyen Bülent Nebioğlu, “Havalar çok hızlı soğumaya başladı. Akar sular donmaya başladı. Zor bir memlekette yaşıyoruz. Şu an yaklaşık eksi 13 derece, geceleri daha soğuk oluyor. Yaklaşık 5 ay bu şekilde geçiyor” dedi.

Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu - 6

Hava sıcaklığının geceleri özellikle yüksek kesimlerde eksi 20’ye düştüğü kentte, çok sayıda araç donarak çalışmazken, soğuk havanın etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu - 7

Kırağı tutan taşların üzerinde oluşan şekiller de kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu - 8
Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu - 9
Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu - 10
Kars eksi 20’yi gördü, Çıldır Gölü’nün yarısı dondu - 11

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