Kars yöresinin en eski geleneklerinden birisi: Koç katımı nedir?
Kars yöresinin en eski geleneklerinden biri olan koç katımı, her sonbahar bir bayram havasında yaşanıyor. Bu gelenek, Ekim sonu ile Kasım başı arasında yaygın olarak görülüyor ve özellikle Arpaçay, Subatan, Koçköy gibi köylerde sürü sahipleri tarafından titizlikle sürdürülüyor. Peki, koç katımı nedir?
Kars yöresinin en eski geleneklerinden biriside koç katımıdır. Koç katımı günü mahalli takvimde de önemli bir yer tutmuştur. Çobanlar yanaşmalar ona göre hesap yılını anlaşır ve konuşurlar. Kars ve Kağızman yörelerinde ekim ayının son haftası ile kasım ayının ilk haftası koç katımı günleri olarak bilinir. Daha yayla yerlerinde koyunculuk yapanlar koç erken katıp koyunun ilk baharda otluğa çıkmadan doğurmasını hesaba katarlar.