Karşı yöne fırlayan cip, İETT otobüsüne çarptı: 4 yaralı

İstanbul’un Pendik ilçesinde kontrolden çıkan cip, karşı yöne geçerek seyir halindeki İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada İETT şoförü ile 3 yolcu yaralandı. Cipin sürücü ile yanında bulunan kişi ise olay yerinden koşarak kaçtı.

Karşı yöne fırlayan cip, İETT otobüsüne çarptı: 4 yaralı - 1

Pendik’te kontrolden çıkan cip karşı yöne geçerek seyir halindeki İETT otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs bir ağaca çarparak durdu.

İETT otobüs şoförü ile 3 yolcu yaralandı. Cipin sürücüsü ile yanında bulunan kişi ise olay yerinden koşarak kaçtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Karşı yöne fırlayan cip, İETT otobüsüne çarptı: 4 yaralı - 2

Kaza, Pendik’te Sapanbağları Mahallesi Yunus Caddesi üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 KF 8650 plakalı lüks cip refüjü aşarak yolun karşı yönüne geçti.

Karşı yöne fırlayan cip, İETT otobüsüne çarptı: 4 yaralı - 3

Süratle ilerleyen cip, yolda seyir halinde olan G. Y. kontrolündeki 34 TP 5938 plakalı İETT otobüsü ile çarpışarak savruldu.

Karşı yöne fırlayan cip, İETT otobüsüne çarptı: 4 yaralı - 4

Cipin çarpmasıyla savrulan otobüs de kaldırımdaki bir ağaca çarparak durdu. Otobüsün ön camı adeta tuzla buz olurken cipte de büyük maddi hasar meydana geldi.

Karşı yöne fırlayan cip, İETT otobüsüne çarptı: 4 yaralı - 5

Otobüsün şoförü G.Y. ile A.P., A.G., B.A.E. isimli yolcular yaralandı. Cipin sürücüsü ile yanında bulunan şahıs ise cipi olay yerinden bırakıp koşarak kaçtı.

Karşı yöne fırlayan cip, İETT otobüsüne çarptı: 4 yaralı - 6

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olaya ilişkin çalışma başlattı.

DAHA FAZLA GÖSTER