Karşı yöne fırlayan cip, İETT otobüsüne çarptı: 4 yaralı
İstanbul’un Pendik ilçesinde kontrolden çıkan cip, karşı yöne geçerek seyir halindeki İETT otobüsü ile çarpıştı. Kazada İETT şoförü ile 3 yolcu yaralandı. Cipin sürücü ile yanında bulunan kişi ise olay yerinden koşarak kaçtı.
Pendik’te kontrolden çıkan cip karşı yöne geçerek seyir halindeki İETT otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs bir ağaca çarparak durdu.
İETT otobüs şoförü ile 3 yolcu yaralandı. Cipin sürücüsü ile yanında bulunan kişi ise olay yerinden koşarak kaçtı.