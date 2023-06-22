Karşı yöne fırlayan cip, İETT otobüsüne çarptı: 4 yaralı

Pendik’te kontrolden çıkan cip karşı yöne geçerek seyir halindeki İETT otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs bir ağaca çarparak durdu.

İETT otobüs şoförü ile 3 yolcu yaralandı. Cipin sürücüsü ile yanında bulunan kişi ise olay yerinden koşarak kaçtı.