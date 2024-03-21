Karşıyaka Belediyesi hangi partide? Karşıyaka Belediye başkanı kimdir? Karşıyaka Belediye başkan adayları
Karşıyaka Belediyesi hangi partide? Karşıyaka Belediye Başkanı kimdir? Karşıyaka Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Karşıyaka Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Karşıyaka Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Karşıyaka yerel seçim sonuçları..
KARŞIYAKA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Karşıyaka Belediyesini159.650 alınan oy ve %70.85 oy oranı ile CHP adayı Cemil Tugay kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP %70.85
- AK Parti %20.25
- İyi Parti %5.73
- NAZIM ERMAN PERK %0.96
- Saadet Partisi %0.48
- HÜSNÜ AŞIKOĞLU %0.39
- Diğer %1.32