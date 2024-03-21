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Karşıyaka Belediyesi hangi partide? Karşıyaka Belediye başkanı kimdir? Karşıyaka Belediye başkan adayları

Karşıyaka Belediyesi hangi partide? Karşıyaka Belediye Başkanı kimdir? Karşıyaka Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Karşıyaka Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Karşıyaka Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Karşıyaka yerel seçim sonuçları..

Karşıyaka Belediyesi hangi partide? Karşıyaka Belediye başkanı kimdir? Karşıyaka Belediye başkan adayları - 1

KARŞIYAKA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Karşıyaka Belediyesini159.650 alınan oy ve %70.85 oy oranı ile CHP adayı Cemil Tugay kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP %70.85
  • AK Parti %20.25
  • İyi Parti %5.73
  • NAZIM ERMAN PERK %0.96
  • Saadet Partisi %0.48
  • HÜSNÜ AŞIKOĞLU %0.39
  • Diğer %1.32

TÜRKİYE HABERLERİ

Karşıyaka Belediyesi hangi partide? Karşıyaka Belediye başkanı kimdir? Karşıyaka Belediye başkan adayları - 2

KARŞIYAKA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Karşıyaka Belediyesi Başkanı Cemil Tugay Kimdir?

Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van’da dünyaya geldi.

İzmir İnönü Lisesi’nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu.

1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çorum ve Tire’de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı.

1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde uzman doktorluğunu aldı.

1997’de ABD, Cleveland Clinic’te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.

Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi’nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi’nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı.

2009 yılında Karşıyaka’da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak’ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

Evli, 2’si kız biri erkek, üniversite, lise ve ilkokulda öğrenim görmekte olan 3 çocuğu bulunan Tugay, İngilizce ve Fransızca konuşuyor.

Karşıyaka Belediyesi hangi partide? Karşıyaka Belediye başkanı kimdir? Karşıyaka Belediye başkan adayları - 3

KARŞIYAKA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • BEHİCE YILDIZ ÜNSAL
  • İSMAİL ÇİFTÇİOĞLU
  • YETKİN HAFIZOĞLU
  • OSMAN ZEKİ ERGİN
  • YASEMİN TOPÇU
  • ERCAN GÜÇ
  • OYA KIZILKAYA ZEYREK
  • SEVDA KIRAN
  • CENGİZ GÖKBAYRAK
  • SENGÜL SÖGÜT
  • MAKBULE ÜNVERİCİ
  • MURAD İDİKURT
  • MEHMET SÖĞÜT
  • SERKAN ATİKOL
  • AYKUT İZZET TENLİ
  • HÜSEYİN METİNLER
  • İSMAİL YASSIKAYA
  • ALP İÇEN
  • PINAR GÜNGÖR ÖZİNAN
  • OZAN GANİÜSMEN
  • HÜSEYİN CEM ZEREN
Karşıyaka Belediyesi hangi partide? Karşıyaka Belediye başkanı kimdir? Karşıyaka Belediye başkan adayları - 4

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