Karşıyaka'da 604 daireli sitede protesto: 16 milyon TL'lik usulsüz ihale
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 604 dairenin bulunduğu site sakinleri, site yönetiminin, habersiz11 milyon 200 bin TL'lik dış cephe boyası ve 4 milyon 500 bin TL'lik asansör ihalesi yapması yapmasına tepki gösterdi. Konunun yargıya da taşındığı öğrenildi.
Karşıyaka ilçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan 604 daireli bir sitenin sakinleri, saat 20.30 sıralarında mevcut site yönetimine tepki göstermek için sitenin araç girişinde toplanıp "Yönetim istifa" sloganları atarak site içerisinde yürüyerek yönetime tepki gösterdi.