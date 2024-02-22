Karşıyaka'da 604 daireli sitede protesto: 16 milyon TL'lik usulsüz ihale

Ayrıca, kat maliklerine gerekçe gösterilmeden 659 TL aidat alındığını belirten sitenin denetim kurulu üyesi Suat Doğanlarlı, "İçinde bulunduğumuz yönetim kendi başına burada 604 dairenin bilgisi olmadan birtakım işler yapıyor. Yönetim, siteyi yetkisi olmadığı halde yüklü miktarda borçlandırmıştır. Yapılacak seçime rağmen bu ihaleler yangından mal kaçırırcasına alelacele gündeme getirilmiştir. Burada kimse yapılmasına karşı değil ama işin kurallarına uygun yapılmamasından, şartnamelerin hazırlanmaması ve tekliflerin değerlendirilmemesinden dolayı kat malikleri bu duruma karşıdır." dedi.