Kars'ta 6 katlı binada yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı

Kars'ta 6 katlı binada çıkan yangında dumandan etkilenen 30 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye, polis, sağlık, AFAD ve Aras EDAŞ ekiplerinin binada mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor

İHA - Anadolu Ajansı 16.03.2021 - 01:19

Kars'ta 6 katlı binada yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı - 1
Kars'ta, İstasyon Mahallesi Sinan Şamil Sam Caddesi'nde yer alan 6 katlı Gülten Erben Apartmanı'nda, bodrum katındaki kapalı otoparkta bulunan bir araçta yangın çıktı.
Kars'ta 6 katlı binada yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı - 2
Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın sebebiyle çıkan duman, apartmanın merdiven boşluğunu doldurunca üst katlardaki dairelerde oturan yaklaşık 40 kişi, binada mahsur kaldı.
Kars'ta 6 katlı binada yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı - 3

Mahsur kalanlar, dairelerinin balkonlarına çıkarak yardım isterken olay yerine polis ekiplerinin yanı sıra sağlık, İtfaiye, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Aras EDAŞ ekipleri sevk edildi.

Kars'ta 6 katlı binada yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı - 4

Ekipler, balkonlara uzattıkları merdiven yardımıyla mahsur kalanları kurtarma çalışması başlattı. Mahsur kalanların çoğu, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Kars'ta 6 katlı binada yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı - 5

İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen ve aralarında çocuklarla itfaiye erlerinin de bulunduğu 30 kişi, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kars'ta 6 katlı binada yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı - 6

Ekiplerin, binada mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kars'ta 6 katlı binada yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı - 7

Yangın sebebiyle apartmanın bulunduğu cadde trafiğe kapatıldı.

Kars'ta 6 katlı binada yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı - 8
İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç da olay yerine gelerek yangın hakkında ilgililerden bilgi aldı.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER