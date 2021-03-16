Kars'ta 6 katlı binada yangın: 30 kişi hastaneye kaldırıldı

İlk belirlemelere göre, dumandan etkilenen ve aralarında çocuklarla itfaiye erlerinin de bulunduğu 30 kişi, Kars Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesinde tedavi altına alındı.