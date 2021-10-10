SÜRÜCÜLER İÇİN UYARI LEVHALARI KOYULDU

Ayıların çöplüğe gidişlerinin hem kendileri hem de insanlar için tehlike arz ettiğini dile getiren Çoban, "Karayolları o bölgede levhalama çalışmaları yaptı. Yine de bu bölgelerden geçen sürücülerin dikkat etmesi lazım. Ayrıca demir yolları da çöplük içinde olduğu için makinistlerin bu bölgeden geçerken dikkatli ve ağır geçmesi konusunda uyarılar yapılıyor" ifadelerini kullandı.