'ta çöplükten beslenen bozayı ailesinin tehlikeli yolculuğu

Dünyada göç eden bozayıların yaşadığı tek bölge olan 'ın Sarıkamış ilçesinde, beslenmek için şehir çöplüğüne giden bir bozayı ailesi görüldü. Uzmanlar, ayıların çöplerden beslenmesini yavrularına da aktardıkları ekolojik bir tuzak olarak görüyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 10.10.2021 - 12:48

Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesinin tehlikeli yolculuğu - 1

Bozayıların yiyecek bulabilmek için 'ın Sarıkamış ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan şehir çöplüğüne yavruları ile birlikte tehlikeli bir yolculuk yaptıkları görüldü.

Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesinin tehlikeli yolculuğu - 2
Orman içinden gelen ayılar, önce kara yolunu, ardından demir yolunu geçerek çöplüğe ulaşıyor. Burada buldukları yiyeceklerle beslenen ayılar tekrar ormanlık alana dönüyor.
Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesinin tehlikeli yolculuğu - 3

KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, ayıların çöplükten beslenmesinin ekolojik bir tuzak olduğunu söyledi.

Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesinin tehlikeli yolculuğu - 4

Bozayıların bu mevsimde kuşburnu ağaçlarıyla beslenmesi gerektiğini anlatan Çoban, "Kış uykusuna hazırlık yapmaları için ormanda daha fazla vakit geçirmeleri gerekiyordu ancak bölgede bulunan çöplük onlar için ekolojik tuzak. Bazı bozayılar, hazır besin olan çöpe odaklandıkları için sadece çöpten besleniyorlar'' dedi.

Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesinin tehlikeli yolculuğu - 5

YAVRULARINA DA ÖĞRETİYORLAR

Ormanlarda beslenmedikleri zaman, orman için faydalarının azaldığını söyleyen Çoban, ''Bu durumu yavrularına öğreterek geleceğe de aktarıyorlar. Bu da bizim için tehlikeli" diye konuştu.
Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesinin tehlikeli yolculuğu - 6

SÜRÜCÜLER İÇİN UYARI LEVHALARI KOYULDU

Ayıların çöplüğe gidişlerinin hem kendileri hem de insanlar için tehlike arz ettiğini dile getiren Çoban, "Karayolları o bölgede levhalama çalışmaları yaptı. Yine de bu bölgelerden geçen sürücülerin dikkat etmesi lazım. Ayrıca demir yolları da çöplük içinde olduğu için makinistlerin bu bölgeden geçerken dikkatli ve ağır geçmesi konusunda uyarılar yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesinin tehlikeli yolculuğu - 7
Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesinin tehlikeli yolculuğu - 8
Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesinin tehlikeli yolculuğu - 9
Kars'ta çöplükten beslenen bozayı ailesinin tehlikeli yolculuğu - 10

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