Haberler - Anadolu Ajansı 10.10.2021 - 12:48
Bozayıların yiyecek bulabilmek için Kars'ın Sarıkamış ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan şehir çöplüğüne yavruları ile birlikte tehlikeli bir yolculuk yaptıkları görüldü.
KuzeyDoğa Derneği Bilim Koordinatörü Emrah Çoban, ayıların çöplükten beslenmesinin ekolojik bir tuzak olduğunu söyledi.
Bozayıların bu mevsimde kuşburnu ağaçlarıyla beslenmesi gerektiğini anlatan Çoban, "Kış uykusuna hazırlık yapmaları için ormanda daha fazla vakit geçirmeleri gerekiyordu ancak bölgede bulunan çöplük onlar için ekolojik tuzak. Bazı bozayılar, hazır besin olan çöpe odaklandıkları için sadece çöpten besleniyorlar'' dedi.
Ayıların çöplüğe gidişlerinin hem kendileri hem de insanlar için tehlike arz ettiğini dile getiren Çoban, "Karayolları o bölgede levhalama çalışmaları yaptı. Yine de bu bölgelerden geçen sürücülerin dikkat etmesi lazım. Ayrıca demir yolları da çöplük içinde olduğu için makinistlerin bu bölgeden geçerken dikkatli ve ağır geçmesi konusunda uyarılar yapılıyor" ifadelerini kullandı.