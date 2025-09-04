Kars'ta köylü kadınlar imece usulü erişte kesiyor

Kars'taki bu geleneğin yalnızca bir mutfak hazırlığı olmadığı, aynı zamanda bir sosyalleşme aracı olduğu, bu buluşmaların komşuluk ilişkilerini güçlendirdiği ve nesilden nesile aktarılan bir kültürel miras olduğuna dikkat çekiliyor.

Yaşlı kadınlar, gençlere erişte yapımının inceliklerini öğretirken, bir yandan da sohbetler ediliyor, fıkralar anlatılıyor ve ortaya samimi bir dayanışma ortamı çıkıyor.



