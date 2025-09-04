Kars'ta köylü kadınlar imece usulü erişte kesiyor

Kars'ta geleneksel bir dayanışma örneği yaşanıyor. Kadınlar, kışlık erzaklarını hazırlamak için imece usulüyle erişte kesiyor.

Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı bu dönemde, Karslı kadınlar bir araya gelerek kış sofralarının vazgeçilmezi olan erişteyi imece usulüyle, yani el birliğiyle hazırlıyorlar. Köy evlerinde toplanan kadınlar, hep birlikte hamur yoğuruyor, açıyor ve tezgahlara serdikleri bembeyaz unlu hamurları özenle keserek erişteye dönüştürüyor.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Duraklı köyünde komşularıyla ortaklaşa kış hazırlığı yaptıklarını ifade eden Gülsen Demirkaya, ''Köyümüzün yemeğidir, kışın yapıyoruz'' dedi.

Kars'taki bu geleneğin yalnızca bir mutfak hazırlığı olmadığı, aynı zamanda bir sosyalleşme aracı olduğu, bu buluşmaların komşuluk ilişkilerini güçlendirdiği ve nesilden nesile aktarılan bir kültürel miras olduğuna dikkat çekiliyor.

Yaşlı kadınlar, gençlere erişte yapımının inceliklerini öğretirken, bir yandan da sohbetler ediliyor, fıkralar anlatılıyor ve ortaya samimi bir dayanışma ortamı çıkıyor.

Kesilen erişler, güneşte kurutulduktan sonra kış boyunca tüketilecek ve Kars'ın meşhur kaz etiyle birlikte sofralara lezzet katacak.

