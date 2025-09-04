Kars'ta köylü kadınlar imece usulü erişte kesiyor
Kars'ta geleneksel bir dayanışma örneği yaşanıyor. Kadınlar, kışlık erzaklarını hazırlamak için imece usulüyle erişte kesiyor.
Hava sıcaklıklarının düşmeye başladığı bu dönemde, Karslı kadınlar bir araya gelerek kış sofralarının vazgeçilmezi olan erişteyi imece usulüyle, yani el birliğiyle hazırlıyorlar. Köy evlerinde toplanan kadınlar, hep birlikte hamur yoğuruyor, açıyor ve tezgahlara serdikleri bembeyaz unlu hamurları özenle keserek erişteye dönüştürüyor.