Kars'ta sis ve buzlanma nedeniyle kaza: 2'si ağır 12 yaralı

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve itfaiye görevlisi ile jandarma ekibi sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaralılardan durumu ağır olan 2'sini Kars Harakani Devlet Hastanesine, diğerlerini de Sarıkamış Devlet Hastanesine kaldırdı.