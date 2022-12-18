Kars'ta süs havuzları dondu

Kars’ta soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuklar nedeniyle kentteki Mesut Yılmaz Parkı’nda bulunan süs havuzu ve araçların camları buz tuttu.

Kars'ta süs havuzları dondu - 1

Kars'ta soğuk hava etkili olmaya devam ediyor.

Kars'ta süs havuzları dondu - 2

Hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu kentte, vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerlerine battaniye örtü.

Kars'ta süs havuzları dondu - 3

Kars’ta sıcak havanın yerini soğuk havaya bıraktığını ifade eden vatandaşlar, “Etkili olan sıcak hava, akşam itibarıyla yerini soğuk havaya bıraktı. Süs havuzları dondu, araçların camları buz tuttu. Hava bayağı soğudu” dediler.

Kars'ta süs havuzları dondu - 4

Kentte özellikle sabah erken saatlerde etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kars'ta süs havuzları dondu - 5

Süs havuzlarının donduğu Kars’ta soğukların etkisini sürdüreceği öğrenildi.

Kars'ta süs havuzları dondu - 6

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