Kars'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi: 8 ölü, 22 yaralı
Bursa-Kars seferi yapan yolcu otobüsü, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şarampole devrildi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili adli soruşturma başlatıldı.
Bursa-Kars seferi yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki yolcu otobüsü, 30 Temmuz Pazar günü saat 07.50 sıralarında Erzurum-Kars kara yolunun Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişindeki viyadüğü geçtikten sonra şarampole devrildi.