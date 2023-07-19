Kars'taki Asboğa Gölü 8 metre çekildi

Asboğa Gölü ve çevresi için proje çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Özügüç, şunları kaydetti:

"Şu anda sıcaktan dolayı 7-8 metre çekilme var. Bu, işin özünü pek etkilemiyor. Biz burayı projelendirdik, faaliyet aşamasına geldik ve inşallah başaracağız.