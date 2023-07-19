Kars'taki Asboğa Gölü 8 metre çekildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Asboğa Gölü, yaklaşık 8 metre çekildi.

Kars'taki Asboğa Gölü 8 metre çekildi - 1

İlçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan 2007 rakımdaki göl, 13 bin 800 metrekarelik alanda bulunuyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kars'taki Asboğa Gölü 8 metre çekildi - 2

Ördek, angut, balıkçıl gibi birçok kuşa ev sahipliği yapan gölde, sıcaklıkların etkisiyle yaklaşık 8 metre çekilme yaşandı.

Kars'taki Asboğa Gölü 8 metre çekildi - 3

Sarıkamış Liseliler Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Dağlar Özügüç, Asboğa Gölü'nün bölge için çok kıymetli olduğunu söyledi.

Kars'taki Asboğa Gölü 8 metre çekildi - 4

Asboğa Gölü ve çevresi için proje çalışmalarının tamamlandığını ifade eden Özügüç, şunları kaydetti:

"Şu anda sıcaktan dolayı 7-8 metre çekilme var. Bu, işin özünü pek etkilemiyor. Biz burayı projelendirdik, faaliyet aşamasına geldik ve inşallah başaracağız.

Kars'taki Asboğa Gölü 8 metre çekildi - 5

Burada doğa sporları yapacağız. Bu kuş cennetinde insanlar birkaç gün kalabilecek. Bu sebeple burayı çok kıymetli buluyoruz çünkü bakir bir alan.

Kars'taki Asboğa Gölü 8 metre çekildi - 6

Buranın bakirliğine zarar vermeden geri tarafta bungalov evler olacak. Burası bir vaha olarak kalacak. İnşallah bunu da gerçekleştireceğiz."

Kars'taki Asboğa Gölü 8 metre çekildi - 7
Kars'taki Asboğa Gölü 8 metre çekildi - 8
Kars'taki Asboğa Gölü 8 metre çekildi - 9
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