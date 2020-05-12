Kartal Sahili’nde yasağa rağmen piknik yaptılar

Bazı vatandaşlar, piknik yaparken bazıları ise yürüyüş yaptı. Yürüyüş ve piknik yapan vatandaşların bazılarının maske taktığı görülürken bazıları ise maskesiz olarak yürüyüş yaptı.

Sahilin yoğunluğundan istifade eden seyyar satıcılar da vatandaşlara satış yaptı.