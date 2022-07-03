Kartal'da 8 katlı apartmanın çatısında çökme oldu

"UCUZ DİYE KİRALADIK"

Bir bina sakini, "Biz burayı sıkıntıda olduğumuz için ucuz diye tuttuk. Bize kiraya veren insanlar, sağlam, raporları var dediler. Şu anda biz o kadar mağduruz ki. İçerideki eşyalarımızı da geçtik, canımız tehlikede. Kiraya verirken neden bize sıkıntılı olduğunu söylemiyorlar. Bir de tadilatını biz yaptıracaktık. Allah razı olsun, yan binanın yöneticisi; 'Bu binalarda her an yıkım tehlikesi var, yaptırmayın' diyerek bizi uyardı. Bugün önce sesler geldi, sonra acayip bir yanık kokusu oldu. Herhalde bizim evde elektrik falan çalışıyor, ondandır dedim. Sonra dışarı bir baktım polisler evi boşaltın dedi. Bizi boşalttık" diye konuştu.