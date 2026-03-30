Kartal'da denize açılarak kayboldu: Teknesi bulundu, kendisi yok

Taşkulu'nun tekne komşusu olduğunu belirten Ali Osman Gürkan, "Sanırım kendisinin teknesine ulaşılmış ancak kendisiyle ilgili herhangi bir malumat yok. Nerede olduğu bilinmiyor, kayıp. Bir şey mi oldu yoksa denize mi düştü bilmiyoruz. Çok fazla tanımıyorum, tekne komşumuzdu." dedi.

Bir diğer görgü tanığı Ruşen Ersoy ise, "Gece 01.20 sıralarında buradan çıkıyor. Saat 03.00'te eşiyle görüşüyor, 03.00 ile 03.30 arasında kayboluyor. Yaklaşık 3 buçuk saat sonra teknesi boş şekilde bulunuyor. O saatten beri aramalar devam ediyor. Maalesef acımız çok büyük." diye konuştu.

Öte yandan, kayıp Tekin Taşkulu'nun denize düşüp düşmediği ya da başına ne geldiği henüz netlik kazanmazken, ekiplerin bölgedeki arama çalışmaları sürdüğü öğrenildi.