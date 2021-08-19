Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı

İstanbul Kartal'da yağmur nedeniyle ıslanan yolda kaydığı belirtilen İETT otobüsü, bisikletlilere çarptı. Kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

DHA 19.08.2021 - 10:00

Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı - 1
Kaza, saat 08.00 sıralarında Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde meydana geldi.
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı - 2
Yağışlı hava nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktığı belirtilen İETT otobüsü durağa çarptı.
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı - 3
Yağmurdan korunmak için durakta bekleyen 5 bisikletli kazada yaralandı.
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı - 4
Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı - 5
Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı - 6
Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı - 7
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı - 8
Kartal'da İETT otobüsü bisikletlilere çarptı - 9

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER