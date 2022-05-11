Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçilere çarptı

İstanbul Kartal'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda çay molasına çıkan tekstil işçilerine çarptı. Kazada biri ağır 4 işçi yaralandı. Sürücü gözaltına alındı.

Haberler - İHA - DHA 11.05.2022 - 12:14

Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçilere çarptı - 1

Kaza, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyesinde çalışan Meryem Yalçın, Elif Kılıç, Naciye Yağtekin çay molası için iş yerinden dışarı çıktı. 

Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçilere çarptı - 2

Kaldırım üzerinde bulunan kadınlar, yanlarına gelen başka bir kadın arkadaşları ile birlikte çay içmeye başladı. Yolda ilerlemekte olan bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre aşırı hızla virajı dönmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçilere çarptı - 3

Kontrolden çıkan otomobil, çay içen kadınlara çarptı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Meryem Yalçın’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçilere çarptı - 4
Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçilere çarptı - 5

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