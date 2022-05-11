Kartal'da otomobil kaldırımdaki işçilere çarptı

Haberler - İHA - DHA 11.05.2022 - 12:14
Kaza, saat 10.30 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyesinde çalışan Meryem Yalçın, Elif Kılıç, Naciye Yağtekin çay molası için iş yerinden dışarı çıktı.
Kaldırım üzerinde bulunan kadınlar, yanlarına gelen başka bir kadın arkadaşları ile birlikte çay içmeye başladı. Yolda ilerlemekte olan bir otomobil sürücüsü, iddiaya göre aşırı hızla virajı dönmeye çalıştığı esnada direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil, çay içen kadınlara çarptı. İhbar üzerine sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken Meryem Yalçın’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.