Kartalkaya davasında kim ne ceza alır?
Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel yangınına ilişkin dava sürüyor. Otel sahipleri ve şirket yöneticileri hakkında 78 kez "olası kastla öldürme" ile "olası kastla kasten yaralama" suçlarından toplam bin 998'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Sanıklar hakkında bugün karar çıkabileceği belirtiliyor.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 20'si tutuklu 32 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması devam ediyor.
Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince, Bolu Sosyal Bilimler Lisesi'nin spor salonunda özel olarak oluşturulan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, yangında yaralananlar ile hayatını kaybedenlerin aileleri, sanık yakınları ve taraf avukatları katıldı.