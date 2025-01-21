Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Üç ölü, 21 yaralı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, "Şu anda 3 vefat, hastanelere intikal eden 21 yaralımız var. Yaralılarımızın durumu iyi. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor." dedi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Üç ölü, 21 yaralı - 1

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.

İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.

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Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Üç ölü, 21 yaralı - 2

İlk belirlemelere göre yaralananların bulunduğu
yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye ediliyor.

Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Üç ölü, 21 yaralı - 3

3 ÖLÜ, 11 YARALI

Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre, restoran katında yangın çıktığını bildirdi.

Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın, "Şu anda 3 vefat, hastanelere intikal eden 21 yaralımız var. Yaralılarımızın durumu iyi. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor. Biri otel görevlisi diğeri misafir. 3. kişiyi tespit için çalışıyoruz. Yangına müdahale devam ediyor." dedi. 

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Üç ölü, 21 yaralı - 4

Yarıyıl tatili dolayısıyla otelde yüzde 90 doluluk oranının olduğu aktarıldı.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Üç ölü, 21 yaralı - 5

Yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in dış cephesinin ahşap kaplama olması yangını hızlandırdığı belirtiliyor.

Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Üç ölü, 21 yaralı - 6
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Üç ölü, 21 yaralı - 7
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Üç ölü, 21 yaralı - 8
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Üç ölü, 21 yaralı - 9
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Üç ölü, 21 yaralı - 10
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Üç ölü, 21 yaralı - 11
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