Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: Üç ölü, 21 yaralı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, "Şu anda 3 vefat, hastanelere intikal eden 21 yaralımız var. Yaralılarımızın durumu iyi. Vefatlardan 2'si panikle atlamak suretiyle oluşuyor." dedi.
Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı.
İhbar üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.