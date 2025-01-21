Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 237 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. 32 kişi de yaralandı. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişilerin "Yardım edin" çığlıkları cep telefonları kamerasıyla görüntülendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayla ilgili 4 başmüfettişin görevlendirildiğini dile getirdi. Kültür ve Turizm, Sağlık ve İçişleri Bakanı bölgeye gidiyor.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi - 1

Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde  saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.

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Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi - 2

10 ÖLÜ 32 YARALI

Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı. 

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi - 3

MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yerikaya, yangına çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından 267 personelle müdahaleye devam edilmekte olduğunu dile getirdi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi - 4

12 katlı ahşap otelde restoran bölümünde başladığı belirlenen yangında alevler hızla yayıldı.

Sömestir tatili nedeniyle doluluk oranının yüzde 80-90 oranında olduğu belirtilen, 237 kişinin konakladığı otelde alevlerin fark edilmesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verildi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi - 5

Binadan tahliye edilenler geçici olarak bölgede bulunan diğer otellere yerleştirilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile ilerleyen saatlerde alt katlardaki yangının söndürüldüğü belirtildi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi - 6

TAHLİYE EDİLDİLER

İlk belirlemelere göre yaralananların bulunduğu
yangın nedeniyle otelde kalanlar tahliye edildi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi - 7

Üst katlardaki yangına müdahale devam ederken, alevlerin ağaçlık alanlara da sıçramaması için yoğun çaba sarf ediliyor.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi - 8

Ekiplerin geniş çaplı yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi - 9

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Yangının çıktığı Grand Kartal Otel'in dış cephesinin ahşap kaplama olması yangını hızlandırdığı belirtilirken bölgeye sahra hastanesi kuruldu.

Jandarma ekipleri de bölgede hazır bekliyor.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi - 10

Otelin bir kısmının uçurum olması, alevlere müdahaleyi zorlaştırıyor.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi - 11

BAŞMÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayla ilgili 4 başmüfettişin görevlendirildiğini dile getirdi. 

Işıkhan, Bakanlık olarak süreci yakından takip ettiklerini de sözlerine ekledi.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi - 12

OTELİN KAYAK ÖĞRETMENİ ANLATTI

Yangın sırasında otelde olan kayak eğitmeni Necmi Kepçetutan, NTV canlı yayınında facianın ilk anlarını anlattı. Alevlerin dış cephede yayıldığını ifade eden Kepçetutan, panik havasının çok fazla olduğunu da dile getirdi.

Net bilgi olmamakla birlikte içerde 150 personel 150 de ziyaretçi olduğunu ifade eden Kepçetutan, "İçeride yoğun bir duman oluştuğu için camlarda da insanlar 'Bizi kurtarın' diye bağırıyordu. 20-25 kişiyi biz çıkardık." dedi.

Arada itfaiyenin gelip otelde yangın tatbikatı da yapıldığını dile getiren Kepçetutan, otel ve etrafının izole olduğunu dile getirdi. 

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi - 13

Kültür ve Turizm, Sağlık ve İçişleri Bakanı bölgeye gidiyor.

Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi - 14

ÇARŞAFLARLA PENCERELERDEN SARKTILAR

Yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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