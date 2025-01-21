Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi

OTELİN KAYAK ÖĞRETMENİ ANLATTI

Yangın sırasında otelde olan kayak eğitmeni Necmi Kepçetutan, NTV canlı yayınında facianın ilk anlarını anlattı. Alevlerin dış cephede yayıldığını ifade eden Kepçetutan, panik havasının çok fazla olduğunu da dile getirdi.

Net bilgi olmamakla birlikte içerde 150 personel 150 de ziyaretçi olduğunu ifade eden Kepçetutan, "İçeride yoğun bir duman oluştuğu için camlarda da insanlar 'Bizi kurtarın' diye bağırıyordu. 20-25 kişiyi biz çıkardık." dedi.



Arada itfaiyenin gelip otelde yangın tatbikatı da yapıldığını dile getiren Kepçetutan, otel ve etrafının izole olduğunu dile getirdi.