Son dakika. Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otel yangını: 10 kişi yaşamını yitirdi
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 237 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. 32 kişi de yaralandı. Gece yarısı başlayan yangın, otelin dış cephesinin ahşap kaplama olması nedeniyle hızla yayıldı. Yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişilerin "Yardım edin" çığlıkları cep telefonları kamerasıyla görüntülendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, olayla ilgili 4 başmüfettişin görevlendirildiğini dile getirdi. Kültür ve Turizm, Sağlık ve İçişleri Bakanı bölgeye gidiyor.
Türkiye’nin önemli kayak merkezlerinden 2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli'nde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı.