Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinde yaşamını yitirenler bugün son yolculuklarına uğurlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu’da Gültekin ailesinin cenaze törenine katıldı. “Canımız yandı, yüreğimiz yandı.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazeler toprağa verilirken gözyaşlarını tutamadı.
Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.
Yangın faciasında yaşamını yitirenler için bugün yurdun çeşitli kentlerinde cenaze töreni düzenleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangında hayatını kaybeden Gültekin'in ailesine ziyaret