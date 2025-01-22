Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Bolu Kartalkaya'daki kabusa Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de yakalanmıştı. Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebildi. Ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kayboldu. Facianın hemen ardından kızlarını arayamaya başlayan aile ise acı haberi aldı. Yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karataşlı için cenaze töreni düzenlendi. Erenköy Galip Paşa Camii'de düzenlenen cenaze namazına Karataşlı’nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Karataşlı'nın diş hekimi olan babası Macit Karataşlı ve annesi Nilgün Karataşlı gözyaşlarına hakim olamadı.