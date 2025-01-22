Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinde yaşamını yitirenler bugün son yolculuklarına uğurlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolu’da Gültekin ailesinin cenaze törenine katıldı. “Canımız yandı, yüreğimiz yandı.” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazeler toprağa verilirken gözyaşlarını tutamadı.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 1

Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

Yangın faciasında yaşamını yitirenler için bugün yurdun çeşitli kentlerinde cenaze töreni düzenleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yangında hayatını kaybeden Gültekin'in ailesine ziyaret

TÜRKİYE HABERLERİ

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 2

GÜLTEKİN AİLESİNE BOLU’DA VEDA

Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camisi’nde Gültekin ailesine veda var.

Tüm aile aynı otelde tatil yapıyordu. Aileden 9 kişi yaşamını yitirdi.

Gültekin ailesine veda için binlerce kişi cami avlusunda buluştu.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 3

CENAZEYE ERDOĞAN DA KATILDI

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze namazının ardından bir konuşma gerçekleştirdi.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 4

TABUTA OMUZ VERDİ

Faciada yaşamını yitiren Gültekin ailesi üyelerinden Zehra Gültekin’in AK Parti eski milletvekili Mehmet Güner’in kızı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı, “Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar dostluğumuz söz konusuydu. Şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız.” dedi.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 5

CUMHURBAŞKANI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Makamları cennet olsun.” diye konuştu.

Erdoğan daha sonra cenazelerin toprağa verileceği mezarlığa geçti. Cumhurbaşkanı, cenazeler toprağa verilirken gözyaşlarını tutamadı.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 6

AİLEYE TAZİYE

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Gültekin ailesinin evine taziye ziyaretinde de bulundu.

Cumhurbaşkanı ve eşi acılı aileye başsağlığı diledi.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 7

ÇETİZ AİLESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Bolu'daki Grand Kartal Otel'deki yangın faciasında tatil için Ankara'dan giden Nöroloji uzmanı Dr. Ahmet Çetiz, anne Habibe Çetiz'in çocukları Esat, Vedat, Sedat Çetiz hayatını kaybetti.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 8

Yangında can veren Ahmet Çetiz, Habibe Çetiz ile çocukları Sedat, Vedat ve Esad Çetiz için Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 9

Cenaze törenine ailenin yakınları, sevenleri ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 10

EREN BAĞCI'YA VEDA

Ankara'daki bir diğer cenaze töreni Eren Bağcı için düzenlendi.

TED Ankara Koleji 10'uncu sınıf öğrencisi Eren'in cenazesi Ankara'da toprağa verildi.

Eren Bağcı'nın yakınları üzüntü yaşadı.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 11

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ESLEM SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de dün çıkan yangında hayatını kaybeden ERÜ Edebiyat Fakültesi Rus Dili Edebiyatı Bölümü 4. sınıf öğrencisi 27 yaşındaki Eslem Uyanık'ın cenazesi Kayseri'ye getirildi.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 12

Kayseri Devlet Hastanesi morgundaki otopsi işlemlerinin ardından cenaze, yakınları tarafından teslim alındı.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 13

Hulusi Akar Camisi'ne getirilen Eslem Uyanık'ın cenazesi öğle vakti kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 14

HEMŞİRE ESLEM’E MARDİN’DE VEDA

Mardin’de de cenaze töreni vardı.

Yangında can veren 76 kişiden 24 yaşındaki hemşire Dilara Ermanoğlu'nun cenazesi, Artuklu ilçesi Toruntepe Mahallesi’ne getirildi.

Ermanoğlu, burada gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 15

Dilara’nın babası Hasan Ermanoğlu, kızının yanan otelde hemşire olarak çalıştığını söyledi.

Acılı baba, genç Dilara’nın yaklaşık 35-40 gün önce burada çalışmaya başladığını belirterek, “Saat 04.00'de haberini aldım. Oraya gidene kadar çocuk aşağı atlamıştı. Ambulansın içinde müdahale ediyorlardı ama yapılacak bir şey yoktu.” diye konuştu.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 16

SARITAŞ AİLESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Tatil için gittikleri Bolu'daki yangına otelin 9. katında konakladıkları odada yakalanan Yılmaz Sarıtaş (51), kızı Nehir Sarıtaş (15) ve oğlu Doruk Sarıtaş (13) hayatını kaybetmişti.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 17

Yılmaz, Nehir ve Doruk, Ankara'da Ahmet Efendi Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 18

Ankara'da özel bir lisede 11'inci sınıf öğrencisi olan 17 yaşındaki Ömür Kotan, yarıyıl tatilinde kayak kursu için gittiği Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün meydana gelen yangın faciasında hayatını kaybetti.

Bolu'dan, Ankara'ya gönderilen Ömür Kotan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Gölbaşı Mezarlığı'na defnedildi. 

Kotan için Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde düzenlenen cenaze namazına Ankara Valisi Vasip Şahin, siyasi parti temsilcileri ve yakınları katıldı.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 19

Yangında yaşamını yitiren Tıp Fakültesi son sınıf öğrencisi Yiğit Gençbay, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 20

Türkkonut Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Gençbay'ın ailesi, akrabaları ve sevenleri katıldı.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 21

Bolu Kartalkaya'daki kabusa Diş Hekimi Macit Karataşlı ve ailesi de yakalanmıştı. Uykularında yangına yakalanan aile, büyük panik sırasında oteli terk edebildi. Ancak ailenin 17 yaşındaki kızı Özüm Karataşlı, başka yöne kaçınca kayboldu. Facianın hemen ardından kızlarını arayamaya başlayan aile ise acı haberi aldı. Yangında hayatını kaybeden 17 yaşındaki Özüm Karataşlı için cenaze töreni düzenlendi. Erenköy Galip Paşa Camii'de düzenlenen cenaze namazına Karataşlı’nın ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Karataşlı'nın diş hekimi olan babası Macit Karataşlı ve annesi Nilgün Karataşlı gözyaşlarına hakim olamadı.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 22

Acılı anne Nilgün Karataşlı, “Yavrumun ölüm haberi gazete manşetlerinde, yavrumun ölüsünü teşhis ettirdiler, bir anne ölüyü nasıl teşhis eder?” diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 23

Bolu Fenerbahçeliler Derneği Başkan Yardımcısı ve Fenerbahçe Kongre Üyesi Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman Doğan (45) ve kızı Lalin (16) de çıkan yangında yaşamını yitirdi. Anne ve kızı için Bolu'nun Borazanlar Mahallesi'ndeki Bilal-i Habeşi Camii'nde cenaze namazı kılındı.

Kartalkaya kurbanlarına veda: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı - 24

Cenaze namazlarını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Ceren Yaman Doğan ve Lalin'in cenazeleri, kılınan namazın ardından Çığırtkanlar Mezarlığı'na defnedildi.

Lalin'in Bolu Fen Lisesi öğrencisi olduğu öğrenildi.

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