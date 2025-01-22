Kartalkaya otel yangını: Felaketler toplum psikolojisini nasıl etkiler?
21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde gerçekleşen yangın faciası, 79 canın yitip gitmesine neden oldu. İhmaller zinciriyle birlikte gelen facia Türkiye'yi yasa boğarken; Klinik Psikolog ve Psikoterapist Dr. Yasemin Meriç Kazdal, felaketin toplum psikolojisi üzerinde yaratacağı olası sonuçları ntv.com.tr okurları için kaleme aldı.
Artık günümüzde bireysel patolojilerden çokça bahsediliyor. Birçok tanı, tedavi yöntemi, öneriler veriliyor. Ancak bunların yanında kaçamayacağımız, bireyin kontrolü dışında bir gerçek var: Toplumun Patolojisi.
Toplumdaki adaletsizlikler, savaşlar, afetler, yoksulluklar, çaresizlikler; insana ve topluma acı veriyor.
Ayrı ayrı bireylerin sağlığını etkilediği gibi kolektif bir patolojiyi de gösteriyor. Seanslara gelen danışanlara tanı koymadan önce, bireyin geçmişi değerlendirildiği gibi yaşadığı coğrafyanın koşullarının da değerlendirilmesinin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyuyor.