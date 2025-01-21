Kartalkaya otel yangını son durum: Bolu Kartalkaya'daki otel yangını neden ve nasıl çıktı?

SON DURUM NE?

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yangın faciasının yaşandığı otelin önünde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan gazetecilere açıklama yaptı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, can kaybının 66'ya yükseldiğini ifade ederek, şunları söyledi:



"Milletçe büyük bir acı içerisindeyiz. Bu sabah Bolu Kartalkaya'da bulunan bu otelde meydana gelen yangında maalesef 66 canımızı yitirdik, 51 yaralımız var. Çok üzgünüz. Yangın söndü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Soğutma çalışmalarının tamamlandığı yerlerde AFAD ve itfaiye ekiplerinin oda oda yapmış olduğu taramalardan şu ana kadar 66 canımızı yitirdiğimizi ifade ettik.



Hayatını kaybeden vatandaşlarımızın ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Tedavisi devam eden vatandaşlara da acil şifalar diliyorum. Yangının meydana geldiği otel 12 katlı. Yangın anında otelde 238 kayıtlı misafir bulunuyor. Yangınla ilgili ilk ihbar saat 03.21'de alındı.



Ekipler, direkt hareket geçti. Tüm ekiplerimiz tarafından ilk müdahale saat 04.15'te yapıldı. Şu an yangın söndürüldü. Soğutma çalışmaları devam ediyor. AFAD, İtfaiye, Orman Genel Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Jandarma Arama Kurtarma, Kızılay, STK'lar, Bolu Belediyesi olmak üzere 156 araç ve 428 personel çalışma yapıyor.



Çalışmalara Bolu, Düzce, Sakarya, Ankara ve Kocaeli'den itfaiye ve su tankeri katıldı. Arama kurtarma aracıyla beraber mobil haberleşme aracı da müdahale çalışmalarında yer alıyor.



Otelin arka tarafının yamaç olması nedeniyle mücadele ancak ön ve yan cepheden gerçekleştirildi. 2 müfettiş görevlendirildi. 5 savcımız da burada bilirkişilerle beraber çalışmaya başladılar. Adli soruşturma başlatıldı.



Sayın Cumhurbaşkanımız, buradaki çalışmaları anbean takip ediyor. Biz de kabine üyesi arkadaşlarımızla beraber buradayız. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına, aziz milletimize başsağlığı diliyorum"