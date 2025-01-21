Kartalkaya otel yangını son durum: Bolu Kartalkaya'daki otel yangını neden ve nasıl çıktı?
Kartalkaya otel yangınında son durum, Türkiye gündemini endişeyle takip eden sosyal medya kullanıcıları tarafından sorgulanmaya başladı. Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Oteli'nde yangın çıktı. 238 müşterinin bulunduğu otelde çıkan yangın, uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangında otelde bulunan 66 kişi yaşamını yitirdi, 51 kişi de yaralandı. Peki, Bolu Kartalkaya'daki otel yangını neden çıktı? Otelde çıkan yangının sebebi ne? İşte Kartalkaya otel yangınında son durum.
Bolu Kartalkaya'daki otelden son dakika yangın haberleri gelmeye devam ediyor. Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Oteli'nde çıkan yangın nedeniyle 66 kişi hayatını kaybetti, 51 kişi de yaralandı. Sağlık Bakanı Memişoğlu, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde otelde çıkan yangında yaralanan 51 kişiden birinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, 17 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. Peki, Kartalkaya otel yangınında son durum ne? Bolu'daki Kartalkaya otel yangını neden çıktı, söndü mü?