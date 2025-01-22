Kartalkaya'da yangın faciası: Hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede acı veda

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitiren Dr. Enes Gültekin için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene doktorun yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı.

Kartalkaya'da yangın faciası: Hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede acı veda - 1

Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Dr. Enes Gültekin için çalıştığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin bahçesinde yapılan törene, doktorun yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kartalkaya'da yangın faciası: Hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede acı veda - 2

Hastane morguna getirilen Gültekin'in naaşı yapılan duanın ardından cenaze aracına konuldu.

Kartalkaya'da yangın faciası: Hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede acı veda - 3

Gültekin'in naaşı, yakınları, mesai arkadaşları ve hastane çalışanlarından helallik istenmesinin ardından cenaze namazının kılınacağı Kalıcı Konutlar Camisi'ne götürüldü.

Kartalkaya'da yangın faciası: Hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede acı veda - 4

Gültekin'in çalışma arkadaşı Murat Kemal Keskin, Enes Hoca ile mesai yaptıklarını belirterek, "Beraber çalıştık. Beraber güldük ağladık. Çok değerli bir kardeşimizdi. İyi bir insandı. Herkese yardımcı olmaya çalışırdı. Güzel bir kardeşimizi kaybettik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

Kartalkaya'da yangın faciası: Hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede acı veda - 5

Mesai arkadaşı Yeşim Alkan da Gültekin'in çok iyi bir insan olduğunu anlatarak, "Bu zamana kadar hiçbir kötülüğünü, zararını, bir insanı kırdığını görmedim. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Kartalkaya'da yangın faciası: Hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede acı veda - 6

Hastanenin güvenlik görevlisi Aydın Ağır da Gültekin'in hastaların ve personelinin çok sevdiği bir hoca olduğunu ifade etti.

Kartalkaya'da yangın faciası: Hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede acı veda - 7
Kartalkaya'da yangın faciası: Hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede acı veda - 8
Kartalkaya'da yangın faciası: Hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede acı veda - 9
Kartalkaya'da yangın faciası: Hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede acı veda - 10
Kartalkaya'da yangın faciası: Hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede acı veda - 11
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