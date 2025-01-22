Kartalkaya'da yangın faciası: Hayatını kaybeden doktora çalıştığı hastanede acı veda
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında yaşamını yitiren Dr. Enes Gültekin için görev yaptığı hastanede tören düzenlendi. Törene doktorun yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı.
Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Dr. Enes Gültekin için çalıştığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin bahçesinde yapılan törene, doktorun yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı.