Kartalkaya'da yangın faciası | Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı

"15 ARALIK'TA DENETLENDİK SORUN BULUNMADI"

Otelde yangına karşı her türlü önlemin alındığını iddia eden Ergül, "Gerekli denetimler yapıldı. Denetimler yapıldı, herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Otel 1998 yılında inşa edilmiştir. O tarihlerde yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu. Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sistemi yapmamız yönünde bize herhangi bir şey söylenmediği için biz yapmadık." iddiasında bulundu. Ergül, otelin bakanlık taarfından denetlendiğini ve sorun bulunmadığını ileri sürerken şu iddiaları aktardı:

"Otelde yangına karşı her türlü önlem alınmıştır. Gerekli denetimler yapılmıştır. En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Bu denetimde engelli odalarının kapıları ile ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Otel, 1998 yılında inşaa edilmiştir. O tarihlerde yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu. Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sistemini yapmamıza dair bir şey söylenmedi."