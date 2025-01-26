Kartalkaya'da yangın faciası | Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı

36'sı çocuk 78 kişinin yaşamıın yitirdiği Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül, savcılıktaki ifadesinde otel çalışanlarını suçladı, denetim firması ve kamu kurumlarının yangın konusunda eksiklik bulmadığını ileri sürdü. Aşçıdan elektrikçiye kadar herkesi suçlayan Ergül, denetim şirketiyle çalıştıklarını belirterek, "Yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar. Bize birşey söylenmedi" dedi. Ergül, "2007 yılında oteli hizmete açarken Bolu Belediyesi’nden yangına karşı yeterlilik belgesi aldık. Ondan sonrada İl Özel İdaresi’nden açılış belgesi aldık." diye konuştu. Savcılık ifade tutanağına Ergül’ün sunduğu belgeleri inceledikten sonra “Geçerlilik tarihi 2 Mart 2025 olan Sürdürülebilir Turizm 1. Aşama Belgesinin Grand Kartal Otel’in denetlendiğine ilişkin düzenlendiği görülmüştür” notunu düştü.

Kartalkaya'da yangın faciası | Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı - 1

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturmada şu ana kadar 15 şüpheli tutuklandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kartalkaya'da yangın faciası | Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı - 2

Soruşturma kapsamında tutuklanan Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün de ifadesi ortaya çıktı. Ergül, aşçıbaşıdan mutfak personeline, elektrikçiden güvenlikçilere kadar kendisi dışındaki herkesi suçladı.

Kartalkaya'da yangın faciası | Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı - 3

KENDİSİ DIŞINDAKİ HERKESİ SUÇLADI!

İşte 78 kişinin can verdiği yangının yaşandığı Grand Kartal Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi;

Mutfaktaki elektrikli eşyaların tamamen aşçıbaşına sorumluluğunda olduğunu ileri süren Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül savcılıkta verdiği ifadede, "Anormal bir şey görüldüğünde aşçıbaşının tekniğe haber vermesi gerekiyordu. Otelin mutfağındaki ızgaranın üzerinde her türlü yağda kızartma yapılmaktadır" dedi.

Kartalkaya'da yangın faciası | Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı - 4

"SORUMLULUK MUTFAK PERSONELİNE AİT"

Mutfak personellerinin gerekli eğitimi alıp almadıklarının sorulması üzerine Ergül, "Grand Otel'in mutfağında 4 kişi görev yapmaktadır. Oradaki malzemelerin sorumluluğu da tamamen orada çalışan o 4 kişiye aittir." suçlamasında bulundu.

Kartalkaya'da yangın faciası | Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı - 5

ALARM ÇALMAMASINDAN ELEKTRİKÇİYİ SORUMLU TUTTU

Ergül, otelde elektrikçi olarak görev yapan elektrikçiyi de suçladı. Alarmın çalmamasının elektrikçinin hatası olduğunu ileri süren Ergül, "Ben elektrikçiye yangın ikaz butonlarının çalışıp çalışmadığını kontrol ettirmiştim. Otelin elektrikçisi sorumludur. Her departmanın kendi şefi vardır." dedi.

Kartalkaya'da yangın faciası | Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı - 6

GÜVENLİKÇİLERİ DE SUÇLADI

Mutfak çalışanları ve elektrikçiyi suçlayan Ergül, güvenlikçilerinin de ihmali olduğunu öne sürdü. Ergül, "Bir taşeron firma ile 5-6 yıl önce denetim için anlaştık. Şirket daha çok güvenlik, bekçilik denetimi yapmaktaydı.24 saat otelin içinde gezerlerdi. İlgili birimlere haber verirlerdi.Yangın olduğunda ikaza basmalıydılar" dedi.

Kartalkaya'da yangın faciası | Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı - 7

"15 ARALIK'TA DENETLENDİK SORUN BULUNMADI"

Otelde yangına karşı her türlü önlemin alındığını iddia eden Ergül, "Gerekli denetimler yapıldı. Denetimler yapıldı, herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Otel 1998 yılında inşa edilmiştir. O tarihlerde yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu. Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sistemi yapmamız yönünde bize herhangi bir şey söylenmediği için biz yapmadık." iddiasında  bulundu. Ergül, otelin bakanlık taarfından denetlendiğini ve sorun bulunmadığını ileri sürerken şu iddiaları aktardı:

"Otelde yangına karşı her türlü önlem alınmıştır. Gerekli denetimler yapılmıştır. En son denetim Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Aralık tarihinde yapılmıştır. Bu denetimde engelli odalarının kapıları ile ilgili eksiklikler bulundu. Yangınla ilgili herhangi bir eksiklik tespit edilmedi. Otel, 1998 yılında inşaa edilmiştir. O tarihlerde yağmurlama sistemi zorunluluğu yoktu. Daha sonraki denetimlerde yağmurlama sistemini yapmamıza dair bir şey söylenmedi."

Kartalkaya'da yangın faciası | Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı - 8

"ALARM SİSTEMİ AĞIR HASAR ALDIĞI İÇİN ÇALIŞMADI"

Yangın alarm sistemini olduğunu ileri süren Ergül, "Yangına karşı alarm sistemi vardı. Büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistemi ağır hasar aldığı için çalışmadı. Duman dedektörleri devreye girdi. " diyerek suçlamaları reddetti.

Kartalkaya'da yangın faciası | Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı - 9

"İL ÖZEL İDARESİNDEN BELGE ALDIK"

Bolu büyükşehir Belediyesi'ne yapılan başvuruyla ilgili olarak da Ergül, "Otelin yanında bulunan 70 metrekarelik alan için rapor talebi olmuş. Herhangi bir talepte bulunduğumuza dair bilgim yok” dedi. Ergül, ifadesinde şöyle dedi:

"Yangına karşı alarm sistemi vardı. Ancak büyük ihtimalle yangının başlangıcında bu sistem hasar aldığı için çalışmadı. Ancak duman dedektörleri devreye girdi. Otelin yanında bulunan 70 metrekare alan için bir rapor talebi olmuş, bizim otelin tamamı için herhangi bir talepte bulunduğumuza dair benim bir bilgim yoktur. Ben otelin tamamı için talebin geri çekilmesi için talepte bulunmadım. 2007 yılında oteli hizmete açarken Bolu Belediyesi’nden yangına karşı yeterlilik belgesi aldık. Ondan sonrada İl Özel İdaresi’nden açılış belgesi aldık."

Kartalkaya'da yangın faciası | Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı - 10

Otel için belediyeye sunulan belgenin geri çekilmesiyle ilgili de Ergül, “Ben herhangi bir geri çekme talebinde bulunmadım. Bolu Belediyesi’nden yangına karşı yeterlilik belgesi aldık. Ondan sonra İl Özel İdaresi’ne gittik açılış belgesi aldık. Otelimizde yangına karşı denetimler yapılır. 2 yılda 1 biz her sezon açılış öncesi biz denetimlerimizi yaparız." dedi.

Otel sahibinin bu iddialarına karşılık, özel denetim yapa şirketlerin verdiği belgelerin yangın sistemi anlamına gelmediği,   Sürdürülebilirlik Sertifikası, çevre dostu sürdürülebilir uygulamalar için verilen bir belge olduğu açıklanmıştı. Otel sahibinin, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından denetlendiklerine iddiasına karşılık da, bakanlığın periyodik, şikayet üzerine ya da bölgesel olarak denetlemeler yaptığı, bu denetlemelerde otelin turizme yönelik alanlarında kontroller yapıldığı açıklanmıştı. Bu denetimlerin yangın konsunu kapsamadığı da ifade edilmiş, bu denetimin belediyeler tarafından yapıldığı söylenmişti.

Kartalkaya'da yangın faciası | Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı - 11

"AYLIK GELİRİM 100 BİN LİRA"

Ergül'ün ifadesinde dikkat çeken bir nokta da Ergül'ün aylık gelir beyanı oldu. Geceliği 30 bin lira olan Grand Kartal Otel'in sahibi Ergül, aylık gelirini 100 bin lira olduğunu öne sürdü.

DAHA FAZLA GÖSTER