Kartalkaya'da yangın faciası | Otel sahibi Halit Ergül'ün ifadesi ortaya çıktı: Kendisi dışındaki herkesi suçladı
36'sı çocuk 78 kişinin yaşamıın yitirdiği Grand Kartal’ın sahibi Halit Ergül, savcılıktaki ifadesinde otel çalışanlarını suçladı, denetim firması ve kamu kurumlarının yangın konusunda eksiklik bulmadığını ileri sürdü. Aşçıdan elektrikçiye kadar herkesi suçlayan Ergül, denetim şirketiyle çalıştıklarını belirterek, "Yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar. Bize birşey söylenmedi" dedi. Ergül, "2007 yılında oteli hizmete açarken Bolu Belediyesi’nden yangına karşı yeterlilik belgesi aldık. Ondan sonrada İl Özel İdaresi’nden açılış belgesi aldık." diye konuştu. Savcılık ifade tutanağına Ergül’ün sunduğu belgeleri inceledikten sonra “Geçerlilik tarihi 2 Mart 2025 olan Sürdürülebilir Turizm 1. Aşama Belgesinin Grand Kartal Otel’in denetlendiğine ilişkin düzenlendiği görülmüştür” notunu düştü.
Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturmada şu ana kadar 15 şüpheli tutuklandı.