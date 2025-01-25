Kartalkaya yangın faciası: Vücudundaki kırıklara aldırmadı, eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına uğurladı

Cenazeleri İstanbul'a getirilen anne Ebru Boduroğlu ve çocukları 9. sınıf öğrencisi Alican ile 5. sınıf öğrencisi Elif Nas Boduroğlu için Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde töreni düzenlendi. Törene, anne ve çocukların yakınları ve sevenleri katıldı.