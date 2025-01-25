Kartalkaya yangın faciası: Vücudundaki kırıklara aldırmadı, eşi ve 2 çocuğunu son yolculuklarına uğurladı
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında hayatını kaybeden Ebru Boduroğlu ve çocukları Alican ile Elif Nas Boduroğlu için Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Camdan atlaması sonucu vücudunda kırıklar oluşan gözü yaşlı baba Boduroğlu, ailesini yalnız bırakmadı. Anne ve çocukları gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.
Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetmişti. Yangın faciasında 4 kişilik ailede Ebru Boduroğlu ve çocukları Alican ile Elif Nas Boduroğlu da yaşamını yitirmişti. Baba Mete Tunç Boduroğlu ise yangın esnasında camdan atlayarak hayatta kalmayı başarmıştı.