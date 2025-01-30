Kartalkaya yangın faciasında tutuklanan aşçıların ifadesi ortaya çıktı: "Yangın tüpü yok, yangın alarmı ve mekanik ses çalışmadı"

Normal şartlarda Fidan ile ikisi oldukları için sabah 07.00'deki kahvaltıyı tüm gece çalışarak ancak yetiştirdiklerini, yardımcısının da işe yeni başladığı için hiçbir şey bilmediğini aktaran Yaver, şunları kaydetti:

"Mutfakta kahvaltı malzemesini hazırladığımız, Yusuf ve Mehmet usta ekmek yaptığı sırada Yusuf usta 'Yangın var' diye bağırdı. Biz de bunun üzerine restoran bölümüne baktığımızda yangının çıkmış olduğunu gördük.

Hemen yangın tüpü aradık ancak bulamadık. Yangını gördükten dışarı çıkana kadarki sürede yangın tüpüne denk gelmedim. Bu nedenle de tüple müdahale etme şansım olmadı.

Yusuf usta resepsiyon katına geçti. Diğer arkadaşlar telefonla yetkilileri aramaya çalışıyordu."