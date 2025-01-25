Kartalkaya yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı: İşte dakika dakika yaşananlar

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 78 kişinin can verdiği yangın faciasına ilişkin Grand Kartal Otel'i dışarıdan gören açık otoparkın kamera görüntüleri çıktı. Kayıtta, yangının çıktığı 21 Ocak'ta saat 03.30 ile 06.00 arasında yaşananlar yer alırken otelin arka bölümünde alevlerin geceyi aydınlattığı ve 04.40 sıralarında ise ekiplerin tahliyeye başladığı görüldü.

Kartalkaya yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı: İşte dakika dakika yaşananlar - 1

Kartalkaya'daki otel yangınının ilk 2,5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.

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Kartalkaya yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı: İşte dakika dakika yaşananlar - 2

78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'in görüntülerinin bulunduğu kayıtta, yangının çıktığı 21 Ocak'ta saat 03.30 ile 06.00 arasında yaşananlar yer alıyor.

Kartalkaya yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı: İşte dakika dakika yaşananlar - 3

Görüntülerin başladığı saat 03.30'dan kısa süre sonra otelin vadiye bakan arka cephesindeki alevlerin geceyi aydınlattığı, otelin ön tarafında da hareketlilik yaşandığı görülüyor.

Kartalkaya yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı: İşte dakika dakika yaşananlar - 4

Ekiplerin saat 04.20 sularında müdahaleye başladığı yangında, güvenlik kamerasının kaydı saat 04.30'a yaklaşırken arka cephenin alevle kaplandığı, yükselen alevlerin yukarı katlara doğru artmaya başladığı anlaşılıyor.

Kartalkaya yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı: İşte dakika dakika yaşananlar - 5

Otelin dış cephesinden parçaların koptuğu da görülen kayıtta, saat 04.40 sularında ekiplerin merdivenlerle ön cephedeki odalardan tahliyeye başlaması yer alıyor.

Kartalkaya yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı: İşte dakika dakika yaşananlar - 6

Kamera kaydı saat 05.00 sularını gösterirken çatının ve yan cephenin büyük bölümünün yandığı gözlemlendi.

Kartalkaya yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı: İşte dakika dakika yaşananlar - 7

Saat 05.15'e kadar yoğun alevlerin oteli kapladığı, saat 05.40 sularında da otelin ön cephesinde alevlerin yoğunlaştığı anlaşılıyor.

Kartalkaya yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı: İşte dakika dakika yaşananlar - 8

Kayıtta müdahalede bulunanlar, araç ve insan yoğunluğu da dikkati çekiyor.

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