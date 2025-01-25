Kartalkaya yangın faciasının ilk anları ortaya çıktı: İşte dakika dakika yaşananlar
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 78 kişinin can verdiği yangın faciasına ilişkin Grand Kartal Otel'i dışarıdan gören açık otoparkın kamera görüntüleri çıktı. Kayıtta, yangının çıktığı 21 Ocak'ta saat 03.30 ile 06.00 arasında yaşananlar yer alırken otelin arka bölümünde alevlerin geceyi aydınlattığı ve 04.40 sıralarında ise ekiplerin tahliyeye başladığı görüldü.
Kartalkaya'daki otel yangınının ilk 2,5 saatlik güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı.