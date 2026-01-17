Kartalkaya yangın faciasının üzerinden bir yıl geçerken acılar hala taze. "Ben kızımın yanmış haliyle vedalaştım"
17.01.2026 15:11
NTV - Haber Merkezi
34'ü çocuk 78 kişinin hayatını kaybettiği Kartalkaya'daki otel yangınında bir yıl geride kaldı. Faciada yakınlarını kaybedenler, adalet arayışının gölgesinde acılarını yaşadılar. Haber: Melike Şahin
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınının üzerinden bir yıl geçti.
Faciada yakınlarını kaybedenler için zor geçen bir yıl olurken adalet arayışının gölgesinde acılarını yaşayıp yaslarını tuttular.
Faciada Sema Şahin, kızı Feray Kanpolat ve 14 yaşındaki torunu Oya'yı kaybetti.
"Biz 21 Ocak'ta kaldık. Bizim hayatlarımız o günden sonra düzene, yoluna girmiş değil." diye konuşan Şahin, "Bizler çok üzgün insanlarınız. En kıymetlilerimizi kaybettik." dedi.
Bir anne için olabilecek en acı şekilde kızıyla vedalaşan Şahin, "Ben kızımı yanmış haliyle gördüm. Kızım sanki bana bakıyordu ama çok yanmıştı, kömür gibiydi." diye konuştu.
İSTİNAF BAŞVURUSU
78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin davada cezalar "olası kast ile öldürme" suçlamasıyla verilmişti. Ancak, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, karar için istinafa başvurdu, cezaların "olası kast"tan değil "bilinçli taksir"den verilmesini istedi.
Sorumluları affetmeye niyetinin olmadığını dile getiren Şahin, "Savcılık neye istinaden bunu istedi? Suç hafifletici ne var? Bunu merak ediyorum." diyerek tepki gösterdi.
KAPIYI ÇALMADAN KAÇTILAR
Otelin genel müdürünün kaçarken çalmadığı kapılardan biri de kızının ve torununun odasının kapısıydı.
İnsanların ölümüne göz yumulduğunu dile getiren Şahin, "Kapıları çala çala kaçsalar bizim çocuklarımız kurtulacaktı. Bizim ilacımız adalet. Biz adaletle iyi olacağız." dedi.
Sema Şahin'in kızının ve torunun isimlerini yaşatma çabasına haziran ayında hayatını kaybeden hemşehrileri Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek destek vermişti. Manisa'da açılan hayvan yaşam merkezine hayvansever anne kız Oya-Feryal isimleri verilmişti.
ANMA TÖRENİ YAPILACAK
Yangında yakınlarını kaybedenler anma töreni için 21 Ocak gecesi Grand Kartal Oteli enkazı önünde toplanacak.
VERİLEN CEZALAR
Tutuklu sanıklar otelin sahibi Halit Ergül, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, otelin genel müdürü Emir Aras, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdürü Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar'ı, 34 çocuğa karşı "olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis cezasına çarptırdı.
11 sanık ayrıca, yangında yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez "olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezasına mahkum edildi. Verilen cezalarda indirim uygulanmadı.