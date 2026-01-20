Kartalkaya yangın faciasının üzerinden bir yıl geçti

Otelin yangın önlemleri, insan ve çevre sağlığıyla mal ve can güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği anlamında yeterli olup olmadığını denetlemeyen, denetimini özensiz ve eksik yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yangın önlemi açısından eksiklikler tespit edip gereğini yapmayan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkililerinin birinci derecede etkili olduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:

"Olayın öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir yangın olduğu, belirtilen ihmaller zincirinin olayın gerçekleşmesi, engellenememesi, yayılması ve çok fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle doğrudan ilişkili ve illiyet bağı birçok noktadan birden fazla kere kurulmuştur."