Kartalkaya yangın faciasında ilk ifade ortaya çıktı: Tutuklanan elektrikçi neler söyledi?
Türkiye’yi yasa boğan Kartalkaya’daki yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında otel sahibi, işletmecisi ve çalışanlarının da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Tutuklanan isimlerin ifadeleri ortaya çıkmaya başladı. Cezaevine konulan otelin elektrikçisi Hüseyin Özer, felakette hiçbir sorumluluğu olmadığını savundu. İfadesinde alarm ve yangın koruma sistemi ile alakalı hiçbir teknik bilgisinin olmadığını anlatan Özer, bina içinde iki merdiven bulunduğunu ancak bunların yangın merdiveni olup olmadığını bilmediğini söyledi. Özer’in avukatı ise mahkemedeki savunmalarında, “Gece vakti olay yerinde anlık tepki verebilecek bir gece bekçisi dahi yoktur.” dedi.
Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturmada şu ana kadar 9 şüpheli tutuklandı.
Nöbetçi hakimliğe sevk edilen otel müdürü Zeki Yılmaz, otelin muhasebe müdürü Kadir Özdemir, aşçı Faysal Yaver, elektrikçi Hüseyin Özer ve mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ile Mehmet Gündüz tutuklandı.
İşletme sahibi Halit Ergül ve şirketin genel müdür Emir Aras’la birlikte dosya kapsamında tutuklananların sayısı 9’a yükseldi.
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