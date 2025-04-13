Kartalkaya'da acı ve gözyaşı: Aileler felaketin yaşandığı otelin önünde buluştu

"O GECEDEN SONRA BİR DAHA ASLA SABAHA UYANMADIK"

Yangında yaşamını yitiren Ömür Kotan'ın annesi Zeynep Kotan, aileler tarafından oluşturulan platform adına yaptığı konuşmada, "21 Ocak 2025, bizler için asla unutulmayacak, yüreğimizde derin yara olarak kalacak bir tarih. Biz o geceden sonra bir daha asla sabaha uyanmadık. Evlatlarımızı, eşlerimizi, ailelerimizi, arkadaşlarımızı kaybettik." dedi.

"Bizlerin canından can koparıldı." diyen Kotan, amaçlarının adaletin yerini bulması olduğunu dile getirdi.

Kotan, başkalarının sorumsuzluğu sonucu insan eliyle gerçekleşen olayda hayatını kaybeden 36'sı çocuk 78 kişinin yasını hala tutmaya başlayamadıklarını belirterek, "Ne zaman ki güvenli yaşam, güvenli gelecek hakkı mücadelesini kazanacağız, işte o gün yasımızı tutmaya başlayacağız." diye konuştu.