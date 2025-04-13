Kartalkaya'da acı ve gözyaşı: Aileler felaketin yaşandığı otelin önünde buluştu
Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitirenlerin yakınları, felaketin yaşandığı otelin önünde buluştu. Felaket kurbanları gözyaşlarıyla anılırken, yangınde can veren ve yarın doğum günü olan Nehir Sarıtaş için otelin önüne doğum günü pastası getirildi.
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak'ta çıkan otel yangınında yaşamını yitiren 78 kişi, olayın yaşandığı Grand Kartal Otel'in önünde aileleri ve yakınları tarafından anıldı.