Kartalkaya’da can veren Şevval’den geriye bu görüntüler kaldı

Türkiye otel yangını faciasında kaybettiği canlara ağlıyor. Grand Kartal Otel’deki yangında yaşamını yitiren 78 kurbandan biri 25 yaşındaki Şevval Şahin’di. Otelde garson olarak çalışan genç kadından geriye, arkadaşlarının ona doğum gününde yaptığı sürprizde kaydedilen görüntüler kaldı.

Kartalkaya’da can veren Şevval’den geriye bu görüntüler kaldı - 1

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinde 78 kişi yaşamını yitirdi.

Felakete kurban gidenler gerilerinde birbirinden acı insan hikayeleri ve son günlerinde çekilen görüntüler bıraktı.

O isimlerden biri de otelde garson olarak çalışan 25 yaşındaki Şevval Şahin...

TÜRKİYE HABERLERİ

Kartalkaya’da can veren Şevval’den geriye bu görüntüler kaldı - 2

Genç Şevval, 21 Ocak’ta çıkan yangında 12’nci kattan atlayarak yaşamını yitirdi.

Bartın’da yaşayan babasıyla görüntülü konuştuğu sırada atlama kararı verdiği öğrenilen Şevval Şahin, dün memleketi Bartın’da toprağa verildi.

Kartalkaya’da can veren Şevval’den geriye bu görüntüler kaldı - 3

Şahin’in Bolu’da otelde çalışmadan 4 ay önce Antalya’da çalıştığı bir oteldeki arkadaşlarının kendisi için düzenlediği doğum günü sürprizinin görüntüleri ortaya çıktı.

Kartalkaya’da can veren Şevval’den geriye bu görüntüler kaldı - 4

26 Eylül’de kaydedilen görüntülerde, 25 yaşına giren Şevval’e arkadaşları tarafından pasta ile sürpriz kutlama yapıldığı anlar yer aldı.

Kartalkaya’da can veren Şevval’den geriye bu görüntüler kaldı - 5
Kartalkaya’da can veren Şevval’den geriye bu görüntüler kaldı - 6
Kartalkaya’da can veren Şevval’den geriye bu görüntüler kaldı - 7
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