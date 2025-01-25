Kartalkaya’da can veren Şevval’den geriye bu görüntüler kaldı
Türkiye otel yangını faciasında kaybettiği canlara ağlıyor. Grand Kartal Otel’deki yangında yaşamını yitiren 78 kurbandan biri 25 yaşındaki Şevval Şahin’di. Otelde garson olarak çalışan genç kadından geriye, arkadaşlarının ona doğum gününde yaptığı sürprizde kaydedilen görüntüler kaldı.
Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinde 78 kişi yaşamını yitirdi.
Felakete kurban gidenler gerilerinde birbirinden acı insan hikayeleri ve son günlerinde çekilen görüntüler bıraktı.
O isimlerden biri de otelde garson olarak çalışan 25 yaşındaki Şevval Şahin...