Kartalkaya’da can veren Şevval’den geriye bu görüntüler kaldı

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinde 78 kişi yaşamını yitirdi.

Felakete kurban gidenler gerilerinde birbirinden acı insan hikayeleri ve son günlerinde çekilen görüntüler bıraktı.

O isimlerden biri de otelde garson olarak çalışan 25 yaşındaki Şevval Şahin...