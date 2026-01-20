Kartalkaya'da en acı yıldönümü. Acılı aileler yakınlarını andı
20.01.2026 11:25
Son Güncelleme: 21.01.2026 04:36
AA
Türkiye 21 Ocak 2025 sabahına tarihin en büyük facialarından birinin haberiyle uyandı. Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de saat 03.17'de çıkan yangın saatlerce sürdü. 34'ü çocuk 78 kişi acı şekilde can verdi. Sömestr tatili için Kartalkaya'ya giden çocuklar, anneler, babalar bir daha evlerine dönemedi. Facianın birinci yıldönümünde acılar hala çok taze. Facianın yaşandığı yerde anma törenleri yapıldı.
Kartalkaya yangını Türkiye'nin unutamayacağı en acı facialardan biri olarak tarihe geçti. Küçük çocuklar, gençler, aileler inanması çok güç ihmal ve sorumsuzluk zincirinin kurbanı oldu.
Facianın birinci yıldönümünde acılar hala çok taze. Facianın yaşandığı yerde,, yangının ilk çıktığı saat olan 03:17'de acılı aileler anma töreni için bir aradaydı. hayatını kaybedenlerin isimleri yanan otelin duvarına yansıtıldı, gökyüzüne balonlar uçuruldu.
Grand Kartal Otel'in restoran kısmındaki "showrom" (şov alanı) diye tabir edilen alanda bulunan grill plate (ticari mutfaklarda kullanılan pişirme cihazı) cihazından kaynaklı olarak 21 Ocak 2025'te saat 03.16'da yangın çıktı.
Yangın, LPG fleksi (yüksek sıcak-soğuk derecelere kadar dayanıklı) hortumunun erimesi sonucu gazın alevlenmesiyle kontrol edilemez büyüklüğe ulaştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.
Olaya 156 araç ve 428 personelle müdahale edilirken, yangın ihbarının geldiği andan 36 saat sonra arama kurtarma ve soğutma çalışmaları tamamlandı.
Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 78 olduğu bildirdi, olayda 137 kişi de yaralandı.
Ülke genelinde bir günlük yas ilan edildi.
FACİADAN KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERALARINDA
Otelin güvenlik kamera görüntüleri, yangının çıkış anı, yayılması, binada konaklayanların kurtulma çabaları, otelin dışındaki panik ile vatandaşlar, ekipler ve çalışanların kurtarma çalışmalarını kayıt altına aldı.
Bazı tatilcilerin yangın esnasında kaçmak için çarşafları birbirine bağlayarak camlardan sarkıttığı görülen kayıtlarda, binanın ön tarafındaki otelin giriş kapısından dışarı çıkışlar ile sundurmaya dayanan merdivenlerle müşterilerin kurtarılmaya çalışılması görüldü.
Otelin ön kısmı ile otoparkını gösteren görüntülerde, müşterilerin camlardan sundurmaya, oradan da zemine inmeye çalıştığı, bazılarının 5'inci kattaki pencereden sarkıtılan çarşafa tutunarak inmeye çalıştığı, bu sırada bir kişinin düştüğü anlar yer aldı.
GENEL MÜDÜR VE AİLESİ KAÇTI
Otelin Genel Müdürü Emir Aras, eşi Yönetim Kurulu Üyesi Elif Aras'ın yangının başlamasından kısa süre sonra odalarını terk ettikleri anın görüntüleri de ortaya çıktı.
Güvenlik kamerası görüntülerinde, bilirkişi raporuna göre saat 03.16'da başlayan yangında Aras ve ailesinin saat 03.34'te odalarından koşarak çıkmaları yer alıyor.
Emir Aras'ın ailesiyle kaldığı 7'nci kattaki odasından çıktıktan sonra koridorun sonuna doğru koştuğu, bir süre sonra geri geldiği ve odaya girdiği anlar kamera kayıtlarında bulunuyor.
Aras'ın eşi, otel sahibi Halit Ergül'ün kızı ve Yönetim Kurulu Üyesi Elif Aras'ın da koridora bakarak panik içinde odaya geri döndüğü, bir süre sonra aile üyelerinin üstlerini giyinmiş şekilde odadan çıkarak koridor boyunca koştukları görülüyor.
Görüntünün sonunda koridorun kısa süre içinde dumanla kaplandığı anlar da yer alıyor.
BİLİRKİŞİ HEYETİ: OLAY ÖNGÖRÜLEBİLİR, BASİT ÖNLEMLERLE ENGELLENEBİLİR VE SONUÇLARI YOK EDİLEBİLİR
Bilirkişi heyetinin raporunda, restoran kısmında LPG gazının etkisiyle büyüyen yangında, dumanların merdiven boşluklarının baca rolü görerek üst katlara yayıldığı, ahşap kaplama nedeniyle otelin üst kısımlarına, sonrasında dış bölümüne sıçrayarak büyüdüğü ve otelin "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik" şartlarını sağlamadığı belirtildi.
Raporda, özellikle yangının çıkmasında, büyümesinde ve yangın önlemlerinin alınmamasında otel sahipleri ve yönetim kurulu üyeleri, otelin işletmesinden sorumlu genel müdür ve sıralı yetkili yöneticiler, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları, LPG tesisatında ihmalleri gerçekleştiren yetkili ve sorumluların birinci derecede asli kusurlu bulunduğu bildirildi.
Otelin yangın önlemleri, insan ve çevre sağlığıyla mal ve can güvenliği ile iş sağlığı ve güvenliği anlamında yeterli olup olmadığını denetlemeyen, denetimini özensiz ve eksik yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bolu İl Özel İdaresi ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile yangın önlemi açısından eksiklikler tespit edip gereğini yapmayan Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü yetkililerinin birinci derecede etkili olduğu belirtilen raporda, şunlar kaydedildi:
“Olayın öngörülebilir, basit önlemlerle engellenebilir ve sonuçları yok edilebilir yangın olduğu, belirtilen ihmaller zincirinin olayın gerçekleşmesi, engellenememesi, yayılması ve çok fazla kişinin hayatını kaybetmesiyle doğrudan ilişkili ve illiyet bağı birçok noktadan birden fazla kere kurulmuştur.”
TUTUKLAMA
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında otelin yetkilileri, çalışanları ve firmanın denetlenmesinde sorumlu ilgili kurumların mevcut ve eski yöneticileri gözaltına alındı.
Otel sahibi Halit Ergül, genel müdür Emir Aras, yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül ile Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otel müdürü Zeki Yılmaz, muhasebe müdürü Kadir Özdemir, Gazelle Otel Genel Müdürü Ahmet Demir, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan, muhasebe personelleri Cemal Özer ve Mehmet Salun, otelin teknik personelleri Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve mutfak personeli Faysal Yaver tutuklandı.