Kartalkaya'da facia "geliyorum" demiş: "Yangın tüpü yok, alarm var ama çalışmıyor"
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 76 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin ihmaller ortaya çıkmaya başladı. Gece yarısı çıkan yangında konukları kurtarmak için çabalayan otel görevlileri yaşadıklarını anlattı. Yangının geç farkedildiğini söyleyen otel görevlisi Halil Gümüş, "Ahşap bir bina. Yangın alarmı olsa bu kadar insan vefat etmezdi. Yani var ama çalışmıyor" dedi. Otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Neçirvan Öner ise "Katlarda yangın tüpleri yok, yangın alarmları çalışmıyor." diye konuştu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi.
Yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı.
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında konukları kurtarmak için çabalayan otel görevlileri yaşadıklarını anlattı.