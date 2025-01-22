Kartalkaya’dan kahreden telefon: Babasıyla görüntülü konuştu, 12'nci kattan atlamaya karar verdi

Alevlerin sardığı binadan aşağı inemeyen birçok kişi, can havliyle camlardan atlamak zorunda kaldı.

Onlardan biri de 25 yaşındaki Şevval Şahin...

Bartın’da yaşayan Şevval, 1,5 ay önce Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başlamıştı.