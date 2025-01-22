Kartalkaya’dan kahreden telefon: Babasıyla görüntülü konuştu, 12'nci kattan atlamaya karar verdi
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Alevlerin sardığı binadan çıkamayan birçok kişi can havliyle camdan atlamak zorunda kalmıştı. İşte o isimlerden biri de 1,5 ay önce facianın yaşandığı otelde işe başlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin... Yangın sırasında 12’nci katta bulunan genç Şevval, alevlerin sardığı kattan aşağı inemeyeceğini anlayınca babasını görüntülü aradı. Genç kadın, pencereden atlama kararını o görüşmede aldı. Ağır yaralanan Şevval’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Kartalkaya’daki yangın faciasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
Grand Kartal Otel’de yaşanan trajedide, yangın sürdüğü sırada kahreden anlar yaşandı.
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