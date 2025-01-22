Kartalkaya’dan kahreden telefon: Babasıyla görüntülü konuştu, 12'nci kattan atlamaya karar verdi

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Alevlerin sardığı binadan çıkamayan birçok kişi can havliyle camdan atlamak zorunda kalmıştı. İşte o isimlerden biri de 1,5 ay önce facianın yaşandığı otelde işe başlayan 25 yaşındaki Şevval Şahin... Yangın sırasında 12’nci katta bulunan genç Şevval, alevlerin sardığı kattan aşağı inemeyeceğini anlayınca babasını görüntülü aradı. Genç kadın, pencereden atlama kararını o görüşmede aldı. Ağır yaralanan Şevval’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Kartalkaya’dan kahreden telefon: Babasıyla görüntülü konuştu, 12'nci kattan atlamaya karar verdi - 1

Kartalkaya’daki yangın faciasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Grand Kartal Otel’de yaşanan trajedide, yangın sürdüğü sırada kahreden anlar yaşandı.

Yangın nasıl felakete dönüştü? 6 soru 6 cevapla Kartalkaya yangın felaketi

Kartalkaya yangın faciasında aynı aileden 14 kişi can verdi

Kartalkaya yangın faciası böyle gelmiş: Can pazarının ilk anları ortaya çıktı

TÜRKİYE HABERLERİ

Kartalkaya’dan kahreden telefon: Babasıyla görüntülü konuştu, 12'nci kattan atlamaya karar verdi - 2

Alevlerin sardığı binadan aşağı inemeyen birçok kişi, can havliyle camlardan atlamak zorunda kaldı.

Onlardan biri de 25 yaşındaki Şevval Şahin...

Bartın’da yaşayan Şevval, 1,5 ay önce Grand Kartal Otel’de garson olarak çalışmaya başlamıştı.

Kartalkaya’dan kahreden telefon: Babasıyla görüntülü konuştu, 12'nci kattan atlamaya karar verdi - 3

DURUMU AĞIR

Yangın sırasında personel katında kalan Şahin, 12’nci kat penceresinden atlayarak ağır yaralandı.

Şahin’in tedavisi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde sürüyor.
Kartalkaya’dan kahreden telefon: Babasıyla görüntülü konuştu, 12'nci kattan atlamaya karar verdi - 4

BABASINI ARADI, O SIRADA ATLAMAYA KARAR VERDİ

Şevval Şahin’in yangın sırasında Bartın’da esnaflık yapan babası Erdal Şahin’i görüntülü aradığı öğrenildi.

Şahin’in pencereden atlama kararını babasıyla telefonla görüntülü konuştuğu sırada aldığı ortaya çıktı.
Kartalkaya’dan kahreden telefon: Babasıyla görüntülü konuştu, 12'nci kattan atlamaya karar verdi - 5

CAN KAYBI 76’YA YÜKSELDİ

2 bin 200 rakımlı Kartalkaya’da Grand Kartal Oteli’nde yangın çıktı. Dün sabaha karşı başlayan yangın, otelin dış kaplamalarının ahşap olmasıyla da hızla yayıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 76’ya yükseldiğini açıkladı.

Yangına ilişkin başlatılan soruşturmada 9 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında otelin sahibi de var.

DAHA FAZLA GÖSTER