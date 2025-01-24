Kartalkaya'da otel yangını faciası | Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.