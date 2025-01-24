Kartalkaya'da otel yangını faciası | Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin can verdiği yangın felaketine ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 14'e çıktı. Otel sahibi Halit Ergül ve İşletme Müdürü olan damadı Emir Aras tutuklandı. Soruşturmada adliyeye sevk edilen 8 kişi hakkında tutuklama talep edilmişti.

Kartalkaya'da otel yangını faciası | Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı - 1

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kartalkaya'da otel yangını faciası | Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı - 2

Soruşturma kapsamında 2 kişi hakkında daha gözaltı kararı verilmesiyle gözaltı sayısı 14'e yükseldi.

Kartalkaya'da otel yangını faciası | Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı - 3

10 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltındaki  14 kişiden 10'u  adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen otel sahibi Halit Ergül  ve Otelin genel müdürü ve aynı zamanda otel sahibinin damadı Emir Aras tutuklandı. Soruşturmada 8 kişi hakkında tutuklama talep edilmişti.

İş güvenliği uzmanı Ece Kayacan da işlemlerinin ardından Bolu Adliyesi'ne getirildi. Kayacan ile birlikte adliyeye getirilen şüpheli sayısı 10'a yükseldi.

Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener ve İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun'un ise henüz adliyeye sevk edilmediği öğrenildi.

Kartalkaya'da otel yangını faciası | Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı - 4

Öte yandan, soruşturma kapsamında, yangının çıkış noktasıyla ilgili elde edilen yeni bulgular çerçevesinde yangın ve binaların yangından korunması hususunda uzmanlıkları bulunan, İstanbul Teknik Üniversitesi Afet Yönetimi Enstitüsü, Mimarlık Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Makine Fakültesi ve İnşaat Fakültesinde görev yapan öğretim üyesi akademisyenler bilirkişi olarak görevlendirildi.

Kartalkaya'da otel yangını faciası | Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı - 5
Kartalkaya'da otel yangını faciası | Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı - 6
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