Kartalkaya'da otel yangını faciası | Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül ve damadı Emir Aras tutuklandı
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 78 kişinin can verdiği yangın felaketine ilişkin yürütülen soruşturmada 2 kişi daha gözaltına alındı. Toplam gözaltı sayısı 14'e çıktı. Otel sahibi Halit Ergül ve İşletme Müdürü olan damadı Emir Aras tutuklandı. Soruşturmada adliyeye sevk edilen 8 kişi hakkında tutuklama talep edilmişti.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangınına ilişkin yürütülen soruşturma tüm yönleriyle sürdürülüyor.