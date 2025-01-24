Kartalkaya'da otel yangını faciası | İtfaiye raporu tamamlandı

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı. Raporda yangının 4'üncü kattaki mutfak/restoran bölümünden başladığı belirtiliyor. Yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçti. Devam eden soruşturmada ise gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan emekli mimar Ali B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kartalkaya'da otel yangını faciası | İtfaiye raporu tamamlandı - 1

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen rapor tamamlandı.

İtfaiye Müdürlüğünün raporunda, Grand Kartal Otel'deki yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçti.

KARTALKAYA YANGIN FELAKETİNDE SON DURUM

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Kartalkaya'da otel yangını faciası | İtfaiye raporu tamamlandı - 2

YANGIN RESTORAN BÖLÜMÜNDE ÇIKTI

Raporda, olayın nedenine ilişkin, "Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda, yangının 4'üncü katta yer alan mutfak/restoran bölümünden başladığı belirlenmiştir." ifadesi yer aldı.

Raporda, 3'üncü katın yangının başlangıç yeri olmadığı, yalnızca sirayete maruz kaldığı aktarıldı.

Kartalkaya'da otel yangını faciası | İtfaiye raporu tamamlandı - 3

YANGININ NASIL ÇIKTIĞI BELİRSİZ

Binada tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunamadığına dikkat çekilen raporda, yangın çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerisinde bulunuldu.

Kartalkaya'da otel yangını faciası | İtfaiye raporu tamamlandı - 4

Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Olay yerine ulaşıldığında, Grand Kartal Otel'in alevli şekilde yandığı görüldü. Yangın tarafımızca söndürülmüştür. Otel ön cephesinden merdivenli araç ile 50'den fazla vatandaş bulundukları odaların camlarından alınarak tahliye edilmiştir. Binanın arka cephesine merdivenli araç ve arazöz girişi, karlı yol ve gevşek zemin sebebiyle mümkün olmadığından atlama yatağı ile 1 vatandaş kurtarılarak tahliye edilmiştir."

Kartalkaya'da otel yangını faciası | İtfaiye raporu tamamlandı - 5

"OTEL BİNASININ TAMAMI KULLANILAMAZ HALE GELMİŞTİR"

Binada lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama kurtarma çalışması yapıldığı aktarılan raporda, "Yangında otel binasının tamamı kullanılamaz hale gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kartalkaya'da otel yangını faciası | İtfaiye raporu tamamlandı - 6

EMEKLİ MİMAR DA GÖZALTINDA

Öte yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 12'ye yükseldiğini açıkladı.

Yangınına ilişkin hakkında yakalama kararı çıkarılan emekli mimar Ali B. (72) de, İstanbul Sancaktepe'de polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. ''Taksirle yaralama'' suçundan kaydı bulunduğu öğrenilen Ali B.'nin işlemleri sürüyor.

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