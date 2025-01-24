Kartalkaya'da otel yangını faciası | İtfaiye raporu tamamlandı
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin itfaiye raporu tamamlandı. Raporda yangının 4'üncü kattaki mutfak/restoran bölümünden başladığı belirtiliyor. Yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçti. Devam eden soruşturmada ise gözaltı sayısı 12'ye yükseldi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan emekli mimar Ali B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen rapor tamamlandı.
İtfaiye Müdürlüğünün raporunda, Grand Kartal Otel'deki yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçti.