Kartalkaya'da otel yangını | Ölümden çarşaflarla kurtulmaya çalıştılar: Yardım edin, nereden çıkacağız?

Bolu’da Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan 10 kişinin yaşamını yitirdiği, 32 kişinin de yaralandığı yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

Kartalkaya'da otel yangını | Ölümden çarşaflarla kurtulmaya çalıştılar: Yardım edin, nereden çıkacağız? - 1

Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde saat 03.30 sıralarında yangın çıktı. Otelin restoran kısmında başlayan yangın tüm binayı sardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kartalkaya'da otel yangını | Ölümden çarşaflarla kurtulmaya çalıştılar: Yardım edin, nereden çıkacağız? - 2

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yarıyıl tatili olması sebebiyle otelin dolu olduğu öğrenilirken, 234 kişinin konakladığı ifade edildi.

Kartalkaya'da otel yangını | Ölümden çarşaflarla kurtulmaya çalıştılar: Yardım edin, nereden çıkacağız? - 3

Yangına uykularında yakalanan tatilciler hemen tahliye edildi. İlk belirlemelere göre 10 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi yaralandı.

Kartalkaya'da otel yangını | Ölümden çarşaflarla kurtulmaya çalıştılar: Yardım edin, nereden çıkacağız? - 4

ÇARŞAFLA KURTULMAYA ÇALIŞTILAR

Yangında, çarşafları birbirine bağlayıp pencerelerden sarkarak inmeye çalışan kişiler, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

ÖLÜMDEN ÇARŞAFLA KURTULMAYA ÇALIŞTILAR / VİDEO HABER

Kartalkaya'da otel yangını | Ölümden çarşaflarla kurtulmaya çalıştılar: Yardım edin, nereden çıkacağız? - 5

Yine görüntülerde, mahsur kalan vatandaşların "Nereden çıkacağız?", "İnemiyorum", "Yardım edin" diyerek korku içinde yardım istedikleri de duyuldu.

Kartalkaya'da otel yangını | Ölümden çarşaflarla kurtulmaya çalıştılar: Yardım edin, nereden çıkacağız? - 6

Ekiplerin olay yerindeki müdahaleleri sürüyor.

Kartalkaya'da otel yangını | Ölümden çarşaflarla kurtulmaya çalıştılar: Yardım edin, nereden çıkacağız? - 7
Kartalkaya'da otel yangını | Ölümden çarşaflarla kurtulmaya çalıştılar: Yardım edin, nereden çıkacağız? - 8
Kartalkaya'da otel yangını | Ölümden çarşaflarla kurtulmaya çalıştılar: Yardım edin, nereden çıkacağız? - 9
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