Kartalkaya'da yangın faciası: Otel önünde acı bekleyiş!
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı otelde çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahale sonunda kontrol altına alındı. Otel önünde toplanan kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi de sürüyor. Yangının restoran katında çıktığı ileri sürülürken olayla ilgili yeni bilgiler de geliyor. 15 kişiyi kurtardıklarını söyleyen otel personeli Hıdır Yeşiş, "8'inci kata ip attım. 13-15 kişiyi kurtardık. Oraya gelenler iple ya da atlayarak aşağıya indiler." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otelden gece yardım çığlıkları yükseldi. Otelin restoran katında başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Üst katta mahsur kalanlar, pencerelerden bağırarak yardım istedi. Otelden çıkamayanlar panikle atladı. Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. 32 kişi de yaralandı.