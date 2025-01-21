Kartalkaya'da yangın faciası: Otel önünde acı bekleyiş!

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 12 katlı otelde çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahale sonunda kontrol altına alındı. Otel önünde toplanan kayıp yakınlarının endişeli bekleyişi de sürüyor. Yangının restoran katında çıktığı ileri sürülürken olayla ilgili yeni bilgiler de geliyor. 15 kişiyi kurtardıklarını söyleyen otel personeli Hıdır Yeşiş, "8'inci kata ip attım. 13-15 kişiyi kurtardık. Oraya gelenler iple ya da atlayarak aşağıya indiler." sözleriyle yaşadıklarını anlattı.

Kartalkaya'da yangın faciası: Otel önünde acı bekleyiş! - 1

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otelden gece yardım çığlıkları yükseldi. Otelin restoran katında başlayan yangın, kısa sürede tüm binayı sardı. Üst katta mahsur kalanlar, pencerelerden bağırarak yardım istedi. Otelden çıkamayanlar panikle atladı. Yangında ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi. 32 kişi de yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kartalkaya'da yangın faciası: Otel önünde acı bekleyiş! - 2

SAHRA HASTANESİ KURULDU

Gece saat 03.30 sıralarında yangının çıktığı 12 katlı otelde itfaiye, UMKE, AFAD, sağlık, belediye ve kolluk kuvvetleri ekipleri müdahale etti.  Yangın,  yaklaşık 10 saat süren müdahale sonunda kontrol altına alındı. 

Bölgede kurulan sahra hastanesinde de yaralılara müdahale ediliyor.

Kartalkaya'da yangın faciası: Otel önünde acı bekleyiş! - 3

"15 KİŞİYİ KURTARDIK"

Yaşadıklarını anlatan otel personeli Hıdır Yeşiş, "Personel kalma yerimiz 2'nci kattaydı. Saat 03.30 civarında arkadaşlarımız kapıları sert bir şekilde çaldı ve 'Yangın var' dediler. Biz de dışarıya çıktık. Biz de diğer kapıları falan çaldık. Sonra dışarıya çıktık. Sanırım 4'üncü kattan 5'inci kata doğru alev alıyordu." dedi.

Kartalkaya'da yangın faciası: Otel önünde acı bekleyiş! - 4

OTEL ÖNÜNDE ACI BEKLEYİŞ

10 kişinin hayatını kaybettiği, 32 kişinin yaralandığı yangının ardından otel önünde toplanan kayıp yakınları iyi bir haber almayı umutla bekliyor.

Kartalkaya'da yangın faciası: Otel önünde acı bekleyiş! - 5

Endişe ve acı dolu bekleyiş sürerken, yetkililer yangının çıkış nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini belirtti.

Kartalkaya'da yangın faciası: Otel önünde acı bekleyiş! - 6

YARALILAR HASTANEYE GETİRİLDİ

Yangında hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, hastane morglarına; yaralılarsa tedavileri için acil servislere götürüldü.

İzzet Baysal Devlet Hastanesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde polis ekipleri önlemler aldı.

Kartalkaya'da yangın faciası: Otel önünde acı bekleyiş! - 7

Hastane önündeki endişeli bekleyiş de sürürüyor. Yaralı yakınları da gelecek güzel bir haber bekliyor.

Kartalkaya'da yangın faciası: Otel önünde acı bekleyiş! - 8

İp atarak 13-15 kişiyi kurtardıklarını söyleyen Yeşiş, "9-10'uncu katlardan atlayanlar olmuş. 4-5'inci katlardan çarşafla kendini sarkıtanlar vardı, orada 4-5 kişi vardı. Ben de 8'inci kata ip attım. 13-15 kişiyi kurtardık. Oraya gelenler iple ya da atlayarak aşağıya indiler. Daha sonra rüzgar da çoktu oradan uzaklaştık." diye konuştu

Kartalkaya'da yangın faciası: Otel önünde acı bekleyiş! - 9

Görgü tanığı Barış Salgür, yandaki otelde çalıştığını, mesaisi bittikten sonra odasına geldiğini, sesler üzerine dışarı çıktığında herkesin pencereden "imdat" diye bağırdığını gördüğünü söyledi.

Telaşlandıklarını, otelin üst tarafında dumanları gördüğünü aktaran Salgür, "İp, yastık, yorgan getirdik. İtfaiye bekliyorduk, herkes orada bağırıyordu. 2 saat falan sürdü. İtfaiye gelmeden üst kısım yanmaya başladı. Orada 2 kadın vardı. Direkt kendilerini attılar. İtfaiye geldiği zaman bizi geri çektiler, itfaiye müdahale etti. Biz ipi atabildiğimiz kadar ileriye atmaya çalıştık. Orada yaşlı adam vardı, o bağladı. Tutunmaya çalıştı ama eli kaydı düştü, ayağı kırıldı. Ona yardımcı olmaya çalıştık." diye konuştu.

Kartalkaya'da yangın faciası: Otel önünde acı bekleyiş! - 10

Yardıma gelenlerden İdris Bilgin de saat 06.00 sıralarında bölgeye vardığını, cenazelerin çıkarılmasına yardımcı olduğunu anlattı.

Yandaki otellerden battaniye alarak bölgeye getirdiğini ifade eden Bilgin, "Geldiğimde otel yanıyordu. Ekipler yangını söndürmeye çalışıyordu. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştık." dedi.

Kartalkaya'da yangın faciası: Otel önünde acı bekleyiş! - 11

"YATAKLARLA İNSANLARIN SERT ZEMİNE DÜŞMESİNİN ÖNÜNE GEÇMEYE ÇALIŞTIK"

Bölgedeki otellerden birinde konaklayan Ali Atmaca da insanların sesine kalktıklarını, yardım çığlıklarını duyunca aşağıya indiklerini söyledi. İnsanların yangının dehşetiyle camlardan atladığını aktaran Atmaca, yardımcı olmak için yatak getirerek yere koyduklarını kaydetti.

Atmaca, böylece insanların sert zemine düşmesinin önüne geçmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Çabamız ne kadar faydalı oldu, onu bilemiyorum. Gözümüzün önünde insanlar can verdi, bu durum psikolojimizi bozdu. Sonra itfaiye geldi ama otelin yüksek olması itfaiyenin çalışmasını zorlaştırdı. Biz de yardımcı olmak için battaniye, yatak getirdik. İnsanlar çocuklarıyla pencereden atlamayı düşünüyordu. 'Battaniye falan getirin.' diyordu, Allah'tan o ara itfaiye geldi de çocuğu kurtardı. Kurtarma çalışmaları hızlı olsa da alan geniş olduğu için çoğu insan gözümüzün önünde can verdi." ifadelerini kullandı.

Kartalkaya'da yangın faciası: Otel önünde acı bekleyiş! - 12
Kartalkaya'da yangın faciası: Otel önünde acı bekleyiş! - 13
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