Kartalkaya'daki otel faciasında kahreden gerçek: "Sana 'kuzucuk' derdi"
Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki faciada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin'in, yangın anında annesini arayarak helallik aldığı öğrenildi. Zehra Sena ve Bilal Gültekin çiftinin, Uygur Türkü küçük bir kız çocuğunun koruyucu ailesi olduğu da ortaya çıktı. Zehra Sena Gültekin'in komşusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sena, sen o emanet kızına, 'kuzucuk' dediğin için o da sana 'kuzucuk' derdi. Siz ne güzel insanlardınız." ifadelerini kullandı.
Ailesiyle birlikte Kartalkaya'daki faciada hayatını kaybeden THY çalışanı Zehra Sena Gültekin yangın anında annesini arayarak helallik almış...