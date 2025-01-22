Kartalkaya'daki otel faciasında kahreden gerçek: "Sana 'kuzucuk' derdi"

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki faciada hayatını kaybeden Türk Hava Yolları (THY) çalışanı Zehra Sena Gültekin'in, yangın anında annesini arayarak helallik aldığı öğrenildi. Zehra Sena ve Bilal Gültekin çiftinin, Uygur Türkü küçük bir kız çocuğunun koruyucu ailesi olduğu da ortaya çıktı. Zehra Sena Gültekin'in komşusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sena, sen o emanet kızına, 'kuzucuk' dediğin için o da sana 'kuzucuk' derdi. Siz ne güzel insanlardınız." ifadelerini kullandı.

Kartalkaya'daki otel faciasında kahreden gerçek: "Sana 'kuzucuk' derdi" - 1

Ailesiyle birlikte Kartalkaya'daki faciada hayatını kaybeden THY çalışanı Zehra Sena Gültekin yangın anında annesini arayarak helallik almış...

TÜRKİYE HABERLERİ

Kartalkaya'daki otel faciasında kahreden gerçek: "Sana 'kuzucuk' derdi" - 2

Zehra Sena Gültekin, aynı zamanda AK Parti'nin kurucularından olan ve eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner'in kızıydı. Zehra Sena, Bolu'nun tanınmış avukatlarından olan Yüksel Gültekin'in oğlu Bilal Gültekin ile evliydi. Çiftin Selim, Yusuf ve Bekir Sadık isminde üç çocuğu vardı.

Gültekin çifti okulların yarıyıl tatiline girince çocukları ve ailelerinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya'ya gitti. 14 kişi aynı otelde tatil yapıyordu. Otelin 12. katında konaklayan Zehra Sena Gültekin yangın anında annesini arayıp eşi ve çocuklarıyla mahsur kaldıklarını söyledi ve helallik istedi.

Bu onun son sözleri oldu, aileden bir daha haber alınamadı. Gültekin ailesinin cenazeleri yangın söndürüldükten sonra bulundu. Faciada hayatını kaybedenlerden biri de aynı aileden olan diş hekimi Enes Gültekin'di. Gültekin, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde görev yapıyordu, eşi ve 2 çocuğu da yangında yaşamını yitirdi.

Kartalkaya'daki otel faciasında kahreden gerçek: "Sana 'kuzucuk' derdi" - 3

Zehra Sena ve Bilal Gültekin çifti ayrıca iki yıl önce Uygur Türkü olan Sümeyye isimli küçük bir kızın da koruyucu ailesi olmuştu.

"SANA 'KUZUCUK' DERDİ"

Zehra Sena Gültekin'in komşusu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Bolu Kartalkaya'da birbirinden güzel yavrularıyla tatilde olan nadide komşum Zehra Sena Gültekin, eşi Bilal Gültekin, çocukları Yusuf Sinanettin, Bekir Sadık, Muhammet Selim'i kalbimin kaldıramayacağı kadar ağır bir şekilde kaybettik. Ah, yanlarından hiç ayırmadıkları ve kendi evlatları gibi büyüttüklerine şahit olduğumuz Doğu Türkistan zulmünden korudukları minik kız Sümeyye de bu yangında vefat etmiş. Sena, sen o emanet kızına, 'kuzucuk' dediğin için o da sana 'kuzucuk' derdi.

Kartalkaya'daki otel faciasında kahreden gerçek: "Sana 'kuzucuk' derdi" - 4

"SİZ NE GÜZEL İNSANLARDINIZ"

Siz ne güzel insanlardınız. Hepimiz şahidiz güzel komşum, şahidiz. Bu yangına sebep olanlar, ihmale neden olanlar hesap verecek. Kesinlikle takibimizdedir. Kimse dikkat dağıtmaya çalışmasın."

12 katlı Grand Kartal Otel’de gece çıkan yangında otelde bulunan 238 müşteriden 78 kişi yaşamını yitirmiş 51 kişi de yaralanmıştı. Yangınla ilgili yapılan soruşturma sonucu 11 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

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