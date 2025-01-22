Kartalkaya'daki otel faciasında kahreden gerçek: "Sana 'kuzucuk' derdi"

Zehra Sena Gültekin, aynı zamanda AK Parti'nin kurucularından olan ve eski AK Parti Bolu Milletvekili Mehmet Güner'in kızıydı. Zehra Sena, Bolu'nun tanınmış avukatlarından olan Yüksel Gültekin'in oğlu Bilal Gültekin ile evliydi. Çiftin Selim, Yusuf ve Bekir Sadık isminde üç çocuğu vardı.

Gültekin çifti okulların yarıyıl tatiline girince çocukları ve ailelerinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya'ya gitti. 14 kişi aynı otelde tatil yapıyordu. Otelin 12. katında konaklayan Zehra Sena Gültekin yangın anında annesini arayıp eşi ve çocuklarıyla mahsur kaldıklarını söyledi ve helallik istedi.

Bu onun son sözleri oldu, aileden bir daha haber alınamadı. Gültekin ailesinin cenazeleri yangın söndürüldükten sonra bulundu. Faciada hayatını kaybedenlerden biri de aynı aileden olan diş hekimi Enes Gültekin'di. Gültekin, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nde görev yapıyordu, eşi ve 2 çocuğu da yangında yaşamını yitirdi.