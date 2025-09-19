Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Kapı çalınsa kurtulacaklardı

DNA örneği verdiğini belirten Sema Şahin "Yüzde 99.9 tutuyor dediler bana. Ben ısrarla görmek istedim. Bu son veda, bana izin verin çocuğumu görmek istiyorum dedim. Baktım... O güzel kızım yanmıştı." diye konuştu.

Torununun bilekliğinin her an gece gündüz kolunda olduğunu da söyleyen Şahin, "Bunu kimseye söylemiyorum ama onların kalan giysilerini koklayıp öyle uyuyorum. Biz yaşadığımız sürece artık bizler yarımız. Nasıl evlatlarımızın hayatları yarım kaldıysa, geride kalan aileler de yarım." dedi.