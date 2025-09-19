Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Kapı çalınsa kurtulacaklardı

Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yaşamını yitiren 78 kişi arasında Feray Kanpolat ve 14 yaşındaki kızı Oya da vardı. Eğer yangın başladığında kapıları çalınsaydı, anne-kız kurtulabilecekti. Haber: Sinan Kunter

Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Kapı çalınsa kurtulacaklardı - 1

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi de yaralandı. Facia sonrasında açılan davanın ikinci duruşması 22 Eylül Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Kapı çalınsa kurtulacaklardı - 2

Feray Kanpolat ve annesi Sema Şahin

Yangında can veren 78 kişi arasında Feray Kanpolat ve 14 yaşındaki kızı Oya da vardı. Soruşturma derinleştikçe bazı acı gerçekler ortaya çıkmaya başladı. Eğer yangın başladığında kapıları çalınmış olsaydı anne-kız kurtulabilecekti.

Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Kapı çalınsa kurtulacaklardı - 3

Çünkü Feray ve kızı, ilk anda kaçan otel müdürüyle aynı katta kalıyordu. Yangın faciasında kızını ve torununu kaybeden Sema Şahin NTV'ye konuştu.

Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Kapı çalınsa kurtulacaklardı - 4

FERAY KONPOLAT KIZIYLA CAN VERDİ, DNA'DAN TEŞHİS EDİLDİ

Yangınında en sevdiklerini kaybeden Şahin, kızı Feray Kanpolat'ı Adli Tıp testiyle teşhis edebildi, 14 yaşındaki torunu Oya'nın naaşıysa babasına teslim edildi.

Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Kapı çalınsa kurtulacaklardı - 5

DNA örneği verdiğini belirten Sema Şahin "Yüzde 99.9 tutuyor dediler bana. Ben ısrarla görmek istedim. Bu son veda, bana izin verin çocuğumu görmek istiyorum dedim. Baktım... O güzel kızım yanmıştı." diye konuştu.

Torununun bilekliğinin her an gece gündüz kolunda olduğunu da söyleyen Şahin, "Bunu kimseye söylemiyorum ama onların kalan giysilerini koklayıp öyle uyuyorum. Biz yaşadığımız sürece artık bizler yarımız. Nasıl evlatlarımızın hayatları yarım kaldıysa, geride kalan aileler de yarım." dedi.

Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Kapı çalınsa kurtulacaklardı - 6

21 Ocak'taki yangını televizyondan haber alan aile, kızlarına ulaşamayınca, Kartalkaya'ya gidip aramaya başladı.

Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Kapı çalınsa kurtulacaklardı - 7

Sema Şahin, torununun naaşını soğuk hava haznesi olan bir piliç nakliye TIR'ında buldu.

Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Kapı çalınsa kurtulacaklardı - 8

"Bir dedem Çanakkale şehididir." diyen Şahin, "Bu ülkeyi kurtarmak için canını kanını vermiş dedelerin torununu, piliç TIR'larından almak bize çok ağır geldi ve tüm ailelere." ifadesini kullandı.

Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Kapı çalınsa kurtulacaklardı - 9

KARTALKAYA AİLELERİ ADALET ARIYOR

Duruşmaları takip eden aile en büyük üzüntüyü de mahkeme salonunda, otel müdürü Emir Aras'ın ailesini dışarı çıkarıp, kaçtığı görüntüleri izlerken yaşadı. Feray ve Oya Kanpolat da aynı kattaki odada kalıyordu.

"Keşke şu kapıyı çalsaydılar, bu katta bu kadar çocuklar, gençler ölmeseydi, kurtulsaydılar." diyen Sema Şahin şöyle devam etti:

"Emir Aras'ın tam karşısında benim kızım ve torunum dördüncü odadaydı. Ayaklarının ucuna basarak kaçtıklarını mahkeme salonundaki ekranlardan izledik.

Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Kapı çalınsa kurtulacaklardı - 10

Canımı çok yaktı çok acıttı. Bir kapı çalma yok, 'Yangın var.' diye bağırmak yok. Bu insanlık mıdır? İnsanları kurtarmamayı tercih ettiler, ölümlerine göz yumdular."

Anne Sema Şahin, şimdi kızı Feray ve torunu Oya'yla birlikte yangında ölen 78 kişi için adalet arayışında.

Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Kapı çalınsa kurtulacaklardı - 11

SAVCILIK MÜTALAASINI SUNDU

Öte yandan savcılık, 22 Eylül'de görülecek ikinci duruşma öncesi esas hakkındaki mütalaasını Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. 21 sayfalık mütalaada, aralarında otel sahibi Halit Ergül'ün de bulunduğu 7 sanığın 78 kez "olası kastla öldürme" suçundan bin 950'şer yıla, "olası kastla kasten yaralama" ve "olası kastla nitelikli mala zarar verme" suçlarından 178 yıl 582'şer aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şirket yönetim kurulu üyeleri Emine Mürtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu ve Elif Aras'ın aralarında olduğu 20 sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi talep edilen mütalaada, 4 sanığın "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebinde bulunuldu.

Mütalaada, tutuksuz sanık mutfak görevlisi Enver Öztürk'ün beraati talep edildi.

