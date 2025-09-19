Kartalkaya'daki otel yangını faciası: Kapı çalınsa kurtulacaklardı
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasında yaşamını yitiren 78 kişi arasında Feray Kanpolat ve 14 yaşındaki kızı Oya da vardı. Eğer yangın başladığında kapıları çalınsaydı, anne-kız kurtulabilecekti. Haber: Sinan Kunter
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 36'sı çocuk 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi de yaralandı. Facia sonrasında açılan davanın ikinci duruşması 22 Eylül Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.