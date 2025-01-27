Kartalkaya'daki otel yangını: Tek suçlu aşçılar ve ızgara mı?

Bolu Kartalkaya'da 36'sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin soruşturma sürüyor. Resmiyet kazanmayan bilirkişi raporunda, kamera kayıtlarına göre mutfaktaki elektrikli ızgaranın alev aldığı belirtilmişti. Bu raporda, alev alan yağdan söz edilmedi. Bu konuda yeni bir iddia gündemde. İddiaya göre, soruşturma dosyasındaki ifadelerde, sabah kahvaltısı için mutfakta olan 4 kişilik aşçı ekip, ızgaradaki yağ yanmaya başlayınca suyla söndürmeye çalıştı ve bu yanlış müdahale yangını büyüttü. Bu bulgular, yangının başlama nedenini izah etse bile, hızlı yayılmasını, yangın merdiveninin olmamasını, söndürme sisteminin bulunmamasını ve alevler ile dumanlar arasına sıkışan insanların yaşamını yitirmesini izah edemiyor.

Kartalkaya'daki otel yangını: Tek suçlu aşçılar ve ızgara mı? - 1

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 21 Ocak'ta Grand Kartal Otel'de çıkan yangına ilişkin yürütülen soruşturma genişleyerek sürüyor.

Soruşturma kapsamında yangının nasıl başladığına ilişkin ayrıntılar da ortaya çıkmaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kartalkaya'daki otel yangını: Tek suçlu aşçılar ve ızgara mı? - 2

Şüphelilerin ifadelerinde; iddiaya göre, sabah kahvaltısını hazırlamak için aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç mutfağa gitti.

Hazırlıklar sırasında ızgara üzerindeki kızgın yağın alev aldığı ve paniğe kapılan mutfak çalışanlarının yanan kızgın yağın üzerine su atmalarının alevlerin büyümesine neden olduğu öne sürüldü.

Kartalkaya'daki otel yangını: Tek suçlu aşçılar ve ızgara mı? - 3

Izgaranın üzerindeki alanın bir anda alev almasıyla yangın davlumbazın bulunduğu bacaya sıçradı.

Mutfak çalışanları ise alevlerin kontrolden çıkmasının ardından korkuyla kendilerini dışarı attı. Mutfak kısmında başlayan yangın, kısa sürede yayılarak oteli sardı. Soruşturma kapsamında tutuklananlar arasında aşçı Faysal Yaver ile mutfak çalışanları Mehmet Gündüz, Yusuf Karahanlı ve Fidan Kurç da bulunuyor.

Kartalkaya'daki otel yangını: Tek suçlu aşçılar ve ızgara mı? - 4

İTFAİYE RAPORU NE DİYORDU?

"Alev alan yağa su atılması" iddiası, resmiyet kazanmayan bir bilirkişi raporuyla kısmen uyumsuz. Bilirkişi raporunda, saat 03.20 sıralarında elektrikli ızgaradan duman çıkmaya başladığı, bu sırada cihazın içindeki kabloların yalıtımını yitirdiği, bir süre sonra cihazın alev aldığı belirtilmişti.  Kamera kayıtlarına dayandırılan bu tespitte, alev alan yağa su atan aşçılardan söz edilmedi.

İtfaiye Müdürlüğünün raporunda ise, Grand Kartal Otel'deki yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçtiği belirtilmişti. Raporda, olayın nedenine ilişkin, "Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda, yangının 4'üncü katta yer alan mutfak/restoran bölümünden başladığı belirlenmiştir." ifadesi yer aldı.

Kartalkaya'daki otel yangını: Tek suçlu aşçılar ve ızgara mı? - 5

Raporda, 3'üncü katın yangının başlangıç yeri olmadığı, yalnızca sirayete maruz kaldığı aktarıldı. Binada tahribatın fazla olmasından dolayı kasıt unsuru gösterecek herhangi bir bulgu bulunamadığına dikkat çekilen raporda, yangın çıkış sebebinin bilirkişi tarafından değerlendirilmesi önerisinde bulunuldu.

Binada lobi kısmından başlanarak tüm katlarda arama kurtarma çalışması yapıldığı aktarılan raporda, "Yangında otel binasının tamamı kullanılamaz hale gelmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kartalkaya'daki otel yangını: Tek suçlu aşçılar ve ızgara mı? - 6

78 KİŞİ CAN VERMİŞTİ

Köroğlu Dağları’nın zirvesinde bulunan kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta yangın çıkmıştı.

Saat 03.21'de 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilmişti. Otelin ana giriş kapısına göre eksi 1, arka giriş kapısına göre ise 4’üncü katında bulunan restoran kısmında çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirmiş, 50 kişi yaralanmıştı.

Kartalkaya'daki otel yangını: Tek suçlu aşçılar ve ızgara mı? - 7

FACİADA TUTUKLU SAYISI 19'A ÇIKTI

Yangının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında otelin sahibi Halit Ergül’ün de bulunduğu 26 kişi, gözaltına alınmıştı.

İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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