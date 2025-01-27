Kartalkaya'daki otel yangını: Tek suçlu aşçılar ve ızgara mı?

İTFAİYE RAPORU NE DİYORDU?

"Alev alan yağa su atılması" iddiası, resmiyet kazanmayan bir bilirkişi raporuyla kısmen uyumsuz. Bilirkişi raporunda, saat 03.20 sıralarında elektrikli ızgaradan duman çıkmaya başladığı, bu sırada cihazın içindeki kabloların yalıtımını yitirdiği, bir süre sonra cihazın alev aldığı belirtilmişti. Kamera kayıtlarına dayandırılan bu tespitte, alev alan yağa su atan aşçılardan söz edilmedi.

İtfaiye Müdürlüğünün raporunda ise, Grand Kartal Otel'deki yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçtiği belirtilmişti. Raporda, olayın nedenine ilişkin, "Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda, yangının 4'üncü katta yer alan mutfak/restoran bölümünden başladığı belirlenmiştir." ifadesi yer aldı.