Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler: Türkiye'nin yüreği yandı

Türkiye bugün en acı günlerinden birini yaşadı. Çocuklarına karne hediyesi vermek isteyen birçok anne ve baba aileleriyle birlikte mutlu bir tatile çıkmışlardı. Bu sabah 03:27'de başlayan yangın faciaya dönüştü. Küçük çocuklardan anne babalara, torunlardan gelinlere birçok aile yok oldu. Türkiye bugün, Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında 76 canını kaybetti. Kaybedilen 76 canla, Kartalkaya yangını tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler: Türkiye'nin yüreği yandı - 1

GAZETECİ NEDİM TÜRKMEN, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ

Bolu'daki otel yangını faciasında gazeteci Nedim Türkmen, eşi ve 2 çocuğu da hayatını kaybetti.

Türkmen, 2009 yılında Orduspor Kulübü'nde başkanlığa seçilirken, göreve geldikten 2 yıl sonra Orduspor'un Süper Lig özlemine son vermişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler: Türkiye'nin yüreği yandı - 2

BURSALI DİŞ HEKİMİ ÇİFT VE 2 ÇOCUĞU YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Otel yangını faciasında hayatını kaybeden diş hekimi çift ve 2 çocuğu hayatını kaybetti.

Yangın faciasında hayatını kaybeden 4 kişilik aile Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşıyordu. Bursalı diş hekimi Yasemin Boncuk Tüzgiray (41) ile diş hekimi olan eşi Erhan Tüzgiray (48) ve çocukları Defne Tüzgiray (11) ve Demir Tüzgiray (8) yangında hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden aile üyelerinin cenazesi, yarın öğle namazına müteakip Bademli Camiinden kılınacak cenaze namazının ardından Bademli mezarlığına defnedilecek.

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler: Türkiye'nin yüreği yandı - 3

3 ÇOCUĞUNU, GELİNİ VE 3 TORUNUNU KAYBETTİ

Faciada Bolu’da avukatlık yapan Yüksel Gültekin ailesinden 7 kişiyi kaybetti. Yüksel Gültekin’in yangında oğulları Bilal Gültekin, Enes Gültekin, kızı Rümeysa Gültekin, gelini Sena Gültekin ve 3 torununu kaybetti. Baba Gültekin, sabah saatlerinde çocuklarından haber alamayınca yakınlarıyla birlikte bölgeye geldi. Gültekin, uzun süre otelin önünde çocuklarından iyi haber gelmesini bekledi. Bir süre sonra ailesinden 7 kişinin hayatını kaybettiğini öğrendi.

Bölgeye gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Kacır da yakınlarını bekleyen Baba Gültekin’den bilgi almıştı.

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler: Türkiye'nin yüreği yandı - 4

DOKTOR VE ÖĞRETMEN ÇİFT 3 ÇOCUĞUYLA YANGINDA CAN VERDİ

Otel yangını faciasında doktor Ahmet (44), öğretmen eşi Habibe (40), ikiz çocukları Sedat (11) ve Vedat (11) ile küçük çocukları Esat Çetiz (9) hayatını kaybetti.

Mersin Bozyazı nüfusuna kayıtlı öğretmen Habibe, Ankaralı doktor eşi Ahmet, ikiz çocukları Sedat ve Vedat ile küçük çocukları Esat Çetiz, tatil yaptıkları otelde çıkan yangın faciasında can verdi. Ailenin cansız bedenlerinin otopsinin ardından Ankara’da toprağa verileceği belirtildi.

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler: Türkiye'nin yüreği yandı - 5

GALATASARAY KÜREK ŞUBESİ ESKİ SPORCUSU, EŞİ VE KIZI YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ 

Galatasaray Kürek Şubesi, otel yangını faciasında eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini açıkladı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde çıkan yangın sonucunda Galatasaray Kürek Şubemizin eski sporcusu Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızının vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Mehmet Cem Doğan, eşi ve kızına Allah’tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler: Türkiye'nin yüreği yandı - 6

FENERBAHÇE SPORCUSU NİL APAK VE ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Otel yangını faciasında Fenerbahçe yüzme şubesi sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak hayatını kaybetti.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangın sonucu kaybettiğimiz tüm canlarımız için ailelerine ve ülkemize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yangında Fenerbahçe Yüzme Şubemizin 2014 doğumlu sporcusu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcumuz, evladımız Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’a Allah’tan rahmet; Babası Değerli Kongre Üyemiz Mehmet Apak başta olmak üzere tüm aileye, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler: Türkiye'nin yüreği yandı - 7
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