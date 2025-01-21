Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenler: Türkiye'nin yüreği yandı
Türkiye bugün en acı günlerinden birini yaşadı. Çocuklarına karne hediyesi vermek isteyen birçok anne ve baba aileleriyle birlikte mutlu bir tatile çıkmışlardı. Bu sabah 03:27'de başlayan yangın faciaya dönüştü. Küçük çocuklardan anne babalara, torunlardan gelinlere birçok aile yok oldu. Türkiye bugün, Kartalkaya'daki otelde çıkan yangında 76 canını kaybetti. Kaybedilen 76 canla, Kartalkaya yangını tüm Türkiye'nin yüreğini yaktı.
GAZETECİ NEDİM TÜRKMEN, EŞİ VE 2 ÇOCUĞU HAYATINI KAYBETTİ
Bolu'daki otel yangını faciasında gazeteci Nedim Türkmen, eşi ve 2 çocuğu da hayatını kaybetti.
Türkmen, 2009 yılında Orduspor Kulübü'nde başkanlığa seçilirken, göreve geldikten 2 yıl sonra Orduspor'un Süper Lig özlemine son vermişti.