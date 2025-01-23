Kartalkaya'daki yangın felaketinde son durum: Yangın nerede başladı? Kamera kayıtları ve belgelere el kondu
Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor. NTV, soruşturmada yeni bulgulara ulaştı. Elde edilen ilk bulgulara göre yangın, restorandaki mutfakta başladı. Bu birim, otelin 4. katındaydı. Bulgulara göre, bina içinde bulunan yangın merdiveni, oluşan dumanı bir baca görevi görerek üst katlara taşıdı. Bu bulgulara göre insanlar merdivenden gelen şiddetli duman ile binanın dış cephesinden gelen alevler arasında sıkıştı. Otelin koridorları tamamen duman kaplandı. Merdivenlerde yangın kapısı olmadığı görüntülerden de anlaşılmıştı. Ölümlerin çoğu karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı yaşandı. Tamamlanan itfaiye raporunda yangının çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Bu acıları milletimize yaşatanlar yargı önünde hesap vermeli ve gerekli cezayı almalı. Şu anda elde edilen bir takım deliller var, kamera kayıtları var, belgelere el konulmuş durumda. Tüm detaylarıyla beraber soruşturulmaya devam edecek." dedi. Bakan Tunç gözaltı sayısının da 12'ye çıktığını açıkladı.
Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor.
Soruşturmayı altı cumhuriyet başsavcısı yürütüyor.
NTV, felakete ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılara ulaştı.
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