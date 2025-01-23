Kartalkaya'daki yangın felaketinde son durum: Yangın nerede başladı? Kamera kayıtları ve belgelere el kondu

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BİLİRKİŞİ RAPORUYLA NETLİK KAZANACAK

Otelde yangın kapılarının olmadığı de net. Yönetmeliğe göre 4 kattan daha fazla kata hizmet veren yangın kapısının en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması gerektiği de ifade edildi. Yönetmelikte, otel odaları için, "Yatak odaları, iç koridordan en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı bir duvar ile ayrılır." deniliyor.

Yangının kaynağı olarak işaret edilen mutfaklar için de yönetmelikte, "Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konumlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz." hükmü var.