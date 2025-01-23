Kartalkaya'daki yangın felaketinde son durum: Yangın nerede başladı? Kamera kayıtları ve belgelere el kondu

Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor. NTV, soruşturmada yeni bulgulara ulaştı. Elde edilen ilk bulgulara göre yangın, restorandaki mutfakta başladı. Bu birim, otelin 4. katındaydı. Bulgulara göre, bina içinde bulunan yangın merdiveni, oluşan dumanı bir baca görevi görerek üst katlara taşıdı. Bu bulgulara göre insanlar merdivenden gelen şiddetli duman ile binanın dış cephesinden gelen alevler arasında sıkıştı. Otelin koridorları tamamen duman kaplandı. Merdivenlerde yangın kapısı olmadığı görüntülerden de anlaşılmıştı. Ölümlerin çoğu karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı yaşandı. Tamamlanan itfaiye raporunda yangının çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yangına ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirterek, "Bu acıları milletimize yaşatanlar yargı önünde hesap vermeli ve gerekli cezayı almalı. Şu anda elde edilen bir takım deliller var, kamera kayıtları var, belgelere el konulmuş durumda. Tüm detaylarıyla beraber soruşturulmaya devam edecek." dedi. Bakan Tunç gözaltı sayısının da 12'ye çıktığını açıkladı.

Kartalkaya'daki yangın felaketinde son durum: Yangın nerede başladı? Kamera kayıtları ve belgelere el kondu - 1

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde yer alan Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketine ilişkin soruşturma sürüyor.

Soruşturmayı altı cumhuriyet başsavcısı yürütüyor.

NTV, felakete ilişkin soruşturmada yeni ayrıntılara ulaştı.

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TÜRKİYE HABERLERİ

Kartalkaya'daki yangın felaketinde son durum: Yangın nerede başladı? Kamera kayıtları ve belgelere el kondu - 2

YANGIN RESTORANDAKİ MUTFAKTA BAŞLADI

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, yangın otelin restoranındaki mutfak bölümünde başladı.

Yangının başladığı mutfak bölümünde yağmurlama sistemi bulunmadığı öğrenildi.
Kartalkaya'daki yangın felaketinde son durum: Yangın nerede başladı? Kamera kayıtları ve belgelere el kondu - 3

MERDİVEN BACA GÖREVİ GÖRDÜ

Otelde çıkan yangında üzerinde en çok konuşulan konulardan biri yangın merdivenlerinin durumu oldu.

Ekipler, bina içinde yangın merdiveni olduğunu belirledi. Ancak bu yangın merdiveni, yangın sırasında bir baca görevi gördü.

Alt katlarda başlayan yangında oluşan duman, bu merdivenle üst katlara doğru yükseldi.  Otelden sağ kurtulanlar da, yangın merdivenine gittiklerini ancak yoğun duman nedeniyle kaçamadıklarını aktarmıştı. Yönetmeliğe göre bu merdivenlerin her katta yangın kapılarına sahip olması gerekiyordu.  Görüntülerden yangın merdiveni olarak nitelendirilen bu bölümlerin herhangi bir kapıya sahip olmadığı, normal merdiven olarak hizmet verdiği de anlaşılmıştı.
Kartalkaya'daki yangın felaketinde son durum: Yangın nerede başladı? Kamera kayıtları ve belgelere el kondu - 4

ÖLÜMLERİN ÇOĞU KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMESİ KAYNAKLI

Felakette 78 can kaybı var.

Can kayıplarının birçoğunun karbonmonoksit zehirlenmesi kaynaklı olduğu aktarıldı.

İlk bulgularda öne çıkan yangın merdivenlerinin, binanın inşaası sırasında yönetmeliğe uygun olması gerekiyordu. Yönetmelikte, binaların, binanın yük taşıma kapasitesi belirli bir süre için korunabilecek, yangının ve dumanın binanın bölümleri içerisinde genişlemesi ve yayılması sınırlandırılabilecek, yangının civarındaki binalara sıçraması sınırlandırılabilecek, kullanıcıların binayı terk etmesine veya diğer yollarla kurtarılmasına imkân verecek şeilde inşaa edilmesi gerektiği hükme bağlanmıştı.

Kartalkaya'daki yangın felaketinde son durum: Yangın nerede başladı? Kamera kayıtları ve belgelere el kondu - 5

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ BİLİRKİŞİ RAPORUYLA NETLİK KAZANACAK

Otelde yangın kapılarının olmadığı de net. Yönetmeliğe göre 4 kattan daha fazla kata hizmet veren yangın kapısının en az 90 dakika yangına karşı dayanıklı olması gerektiği de ifade edildi. Yönetmelikte, otel odaları için, "Yatak odaları, iç koridordan en az 60 dakika yangına karşı dayanıklı bir duvar ile ayrılır." deniliyor. 

Yangının kaynağı olarak işaret edilen mutfaklar için de yönetmelikte, "Mutfak ve çay ocakları binanın diğer kısımlarından en az 120 dakika süreyle yangına dayanıklı bölmeler ile ayrılmış biçimde konumlandırılır. Bölme olarak ahşap ve diğer kolay yanıcı maddeler kullanılamaz." hükmü var.

Kartalkaya'daki yangın felaketinde son durum: Yangın nerede başladı? Kamera kayıtları ve belgelere el kondu - 6

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TRT Haber'de katıldığı programda yangınla ilgili soruşturmaya dair açıklamalarda bulundu. 

Bakan Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle; 

"Tabi yüreğimiz yandı. 21 Ocak'ta meydana gelen yangınla milletçe derinden sarsıldık. Gerçekten büyük bir facia. 78 canımızı kaybettik, 51 vatandaşımız yaralandı. 10 vatandaşımızın hastanelerde tedavisi devam ediyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çok büyük bir acı, rabbim dayanma gücü versin. Bazı ailelerde tüm fertlerin çocuklarıyla beraber vefat ettiğini üzülerek gördük maalesef.

Kartalkaya'daki yangın felaketinde son durum: Yangın nerede başladı? Kamera kayıtları ve belgelere el kondu - 7

Tabi yangın Kartalkaya'da bir otelde, ilk belirlemelere göre bir mutfaktan çıktığı söyleniyor. Kesin sonuç bilirkişi incelemesinden sonra belli olacak. Burada adli soruşturma önemli. Adli soruşturmanın etkili bir şekilde gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. 6 Cumhuriyet savcısı görevlendirild, 7 kişilik bilirkişi heyeti oluşturuldu.

Yangınla ilgili, yangının neden çıktığıyla ilgili raporlar sonuçlanacak ve bilirkişiler bu yangının çıkış sebebi, yangının yayılmasının sebebi detaylarıyla birlikte ortaya konacak.

Kartalkaya'daki yangın felaketinde son durum: Yangın nerede başladı? Kamera kayıtları ve belgelere el kondu - 8

Adli sürecin, özellikle kime varırsa, ucu nereye giderse sonuna kadar sürdürülmesi yönünde bir kararlılık söz konusu. Giden canlarımız, o çocuklar karnelerini aldılar bir tatil yapmak istediler. Ve orada böyle bir faciayla karşı karşıya kaldılar ve hayatlarını kaybettiler. Şimdi sorumlular kimse yargı önüne çıkartmak ve yargı önünde hesap sorulması gerekir.

Kartalkaya'daki yangın felaketinde son durum: Yangın nerede başladı? Kamera kayıtları ve belgelere el kondu - 9

GÖZALTI SAYISI 12 OLDU

Şu ana kadar 12 gözaltı var. İlk etapta 9 kişi gözaltına alınmıştı, sonra yangın uygunluk raporuna tutanaklarını imzalayanlarla ilgili de gözaltı kararı verildi. Süreç devam ediyor. Bundan sonraki kusur durumuna göre Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmeye devam edecek.

Kartalkaya'daki yangın felaketinde son durum: Yangın nerede başladı? Kamera kayıtları ve belgelere el kondu - 10

"ELDE EDİLEN DELİLLER VAR"

Şu anda elde edilen bir takım deliller var, kamera kayıtları var, belgelere el konulmuş durumda. Tüm detaylarıyla beraber soruşturulmaya devam edecek. Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Milletçe bizi derinden sarstı, kaç gündür acıları beraber yaşıyoruz. Bu acıları milletimize yaşatanlar yargı önünde hesap vermeli ve gerekli cezayı almalı."

Kartalkaya'daki yangın felaketinde son durum: Yangın nerede başladı? Kamera kayıtları ve belgelere el kondu - 11

RAPOR NE ZAMAN ÇIKABİLİR? FARKLI BİR AYRINTI VAR MI?

Alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyeti söz konusu. Bu bilirkişi heyeti hem olay mahallinde ilk incelemelerini yaptılar. Belgeler, yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak da diğer belge ve dökümanlarla birlikte, tanıkların ifadeleri alınıyor. İfade verebilecek olan yaralı vatandaşlarımızın ifadeleri alınıyor. Önümüzdeki günlerde ön rapor çıkar. Ön rapordan sonra kesin rapor ile ilgili çalışmalar olur. Kimler kusurluysa onlar hakkında gerekli davalar açılacaktır.

Kartalkaya'daki yangın felaketinde son durum: Yangın nerede başladı? Kamera kayıtları ve belgelere el kondu - 12

İTFAİYE RAPORU TAMAMLANDI

Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünce düzenlenen rapor tamamlandı.

İtfaiye Müdürlüğünün raporunda, Grand Kartal Otel'deki yangının ihbar ve ekiplerin çıkış saati 03.30, varış ve müdahale saati ise 04.24 olarak kayıtlara geçti.

Raporda, olayın nedenine ilişkin, "Yangına ilk müdahaleyi gerçekleştiren otel personeli ve görgü şahitlerinin beyanı ile tarafımızca yapılan incelemeler sonucunda, yangının 4'üncü katta yer alan mutfak/restoran bölümünden başladığı belirlenmiştir." ifadesi yer aldı.

Raporda, 3'üncü katın yangının başlangıç yeri olmadığı, yalnızca sirayete maruz kaldığı aktarıldı.

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