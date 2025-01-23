Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı

Türkiye, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinde yitirilen 78 cana ağlıyor. Yangında yaşamını yitirenlerin cenazeleri bugün de sürüyor. Yitirilen canlar, gerilerinde birbirinden acı insan hikayeleri bıraktı... Yangında yaşamını yitiren Mert Doğan ile eşi ve iki çocuğunun cenazeleri bugün Adana’dan uğurlandı. Doğan ailesinin yarıyıl tatili için gittiklerin Kartalkaya’dan bugün Adana’ya yakınlarını ziyarete gitmeyi planladıkları öğrenildi.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 1

Kartalkaya’da yaşamını yitiren 78 kişinin cenazeleri bugün de sürüyor.

Bugün yurdun birçok kentinde felakette yaşamını yitiren kurbanlar son yolculuklarına uğurlanacak.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 2

DOĞAN AİLESİNE VEDA

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında yaşamını yitiren Mert Doğan ile eşi ve iki çocuğunun cenazeleri, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

Yangında yaşamını yitiren Mert Doğan (41), eşi Duygu (40) ile kızları Doğa (9) ve Mavi Doğan’ın (7) cenazeleri, merkez Yüreğir ilçesindeki Havutlu Mezarlığı’na getirildi.
Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 3

Cenazeye katılan ailenin yakınları, gözyaşı döktü.

Anne Ersin Doğan, tek çocuğu Mert Doğan’ın tabutuna sarılarak öptü.

Burada kılınan namazların ardından cenazeler dualarla toprağa verildi.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 4

TATİL SONRASI YARIN ADANA’YA GELMEYİ PLANLIYORLARDI

İstanbul’da yaşayan Mert ve Duygu Doğan çiftinin, yarıyıl tatili için kızlarıyla Kartalkaya Kayak Merkezi’ne gittikleri, 24 Ocak’ta da Adana’daki yakınlarını ziyaret etmeyi planladıkları öğrenildi.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 5

Mert Doğan’ın, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki polyester firmasının genel müdürü olduğu belirtildi.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 6

Çift ve 2 kızı, Grand Kartal Otel’de çıkan yangında yaşamlarını yitirmişlerdi.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 7

GENÇ MÜHENDİS TOPRAĞA VERİLDİ  

Yangında yaşamını yitiren 24 yaşındaki makine mühendisi Alp Mercan, Ankara'da gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 8

Alp Mercan için Gölbaşı Mezarlığı Camii'nde düzenlenen cenaze törenine AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve Mercan’ın yakınları katıldı.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 9

AŞÇI ESRA'YA VEDA

Yangın faciasında yaşamını yitiren otelin aşçısı Esra Nazik ise Konya’da toprağa verildi.

Cenazede biri kız iki çocuk sahibi Süleyman ve Şerife Nazik çifti, ayakta güçlükle durabildi.

Anne Şerife Nazik, “Kuzumu yaşatamadım.” diyerek yakınlarına sarılıp ağladı.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 10

Konya Valisi İbrahim Akın, protokol üyeleri, Nazik ailesinin yakınları ve halk da cenazeye katıldı.

Esra Nazik'in cenazesi kılınan namazın ardından Ana Sultan Mezarlığı’na defnedildi.
Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 11

BABASINI ARAMIŞ: “YANIYORUZ, BİZİ KURTARIN”

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü’nden 2022 yılında mezun olan Esra Nazik’in, otele yaklaşık 1 ay önce kış sezonu için başladığı belirtildi.

Nazik’in yanan otelin personel katı olan 12’nci katta, aynı yangında yaşamını yitiren garson Şevval Şahin (25) ve Eslem Uyanık (27) ile birlikte kaldıkları belirlendi.

Nazik’in, yangın sırasında babası Süleyman Nazik’i arayıp, “Yanıyoruz, bizi kurtarın.” diye yardım istediği ifade edildi.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 12

Yangında hayatını kaybeden Fenerbahçeli genç yüzücü Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak, son yolculuklarına uğurlandı.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 13

Otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçe’li sporcu Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak için Üsküdar Şakirin Camii’nde cenaze töreni düzenlendi Vedia Nil Apak ve annesi Ferda Apak’ın cenazeleri Kanlıca Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 14

GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Yangında hayatını kaybeden temizlik şirketi sahibi Kürşat Yıldız ve eşi Nergiz Yıldız, Ankara Karşıyaka Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 15

Tatile anne ve babalarıyla gitmeyen lise öğrencisi Tuana ve üniversite okuyan Büşra Yıldız, törende gözyaşlarına boğuldu. Anne ve babalarının tabutları başında gözyaşı döken iki kardeşi yakınları teskin etmeye çalıştı.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 16

ŞEVVAL'E VEDA

Otel yangınında 12’nci kattan atlayarak ağır yaralanan ve kaldırıldığı Abant İzzet Baysal Araştırma Hastanesi’nde yaşamını yitiren 25 yaşındaki Şevval Şahin, bugün memleketi Bartın’da son yolculuğuna uğurlandı.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 17

Şadırvan Cami'de kılınan öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından genç Şevval’in cenazesi Halatçıyaması mezarlığına defnedildi.
Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 18

ÖĞRETİM ÜYESİ İLE KIZINA MANİSA’DA VEDA

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Kübra Tonguç Altın (43) ve 9 yaşındaki kızı Alya Altın’ın cenazeleri, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarınca Soma’ya getirildi.

Anne ve kızı için İnönü Mahallesi Tuana Sokak’ta babaevinin önünde helallik alındı. Eski Denizli Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ahmet Altın da gelini ve torunu için aile yakınlarına dua ettirdi.
Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 19

Daha sonra öğle vakti Soma Ulu Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Kübra Tonguç Altın'ın annesi Fatma Tonguç, camide tabutların üzerinde kızı ve torunun fotoğrafını görünce fenalaştı.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 20

Sağlık ekipleri, Fatma Tonguç'a müdahale etti, aile yakınları da fotoğrafları kaldırdı. Altın'ın babası Ergün Tonguç da camide taziyeleri kabul etti.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 21

Altın'ın eşi Hilmi Altın ise bir eli eşinin, diğer eli kızının tabutu üzerinde taziyeleri kabul etti, gözyaşlarını tutamadı.

Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 22

DAYI AİLESİNE ACI VEDA

Ticaretle uğraşan Süleyman Dayı, emekli bankacı eşi Seden Nurgül Dayı, kızları Ela (15) ve Buse Dayı (12), tatil için gittikleri otelin 11’inci katında yangına yakalandı.

Dayı’nın ağabeyi Mehmet Yaşar Dayı, yangın sonrasında aileden haber alınamadığını ve cenazelerinin DNA eşlemesiyle belirlendiğini söyledi.

Dayı ailesine bugün İstanbul’da veda edildi.
Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı - 23

Ailenin otelin 11’inci katında ve 13 numaralı odada kaldığını ifade eden Dayı, sabah televizyonda yangını görünce kardeşine ulaşmaya çalıştığını söyleyerek, “O otelde kaldıklarını bilmiyordum ama orada olduklarını biliyordum. Aradık ne eşine ne kendisine ulaşamadık. Sonra kayınpederini aradım. O da aynı şekilde ulaşamadı. Bolu'ya doğru hareket ettiler. Sonra ben çocuğa haber verdim. Benim çocuk gitti.” diye konuştu.

Ailenin her yıl aynı otele tatile gittiği öğrenildi. En son geçen yıl aynı yere tatile giden ailenin fotoğrafları ortaya çıktı.

Aile, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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