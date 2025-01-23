Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı

Ailenin otelin 11’inci katında ve 13 numaralı odada kaldığını ifade eden Dayı, sabah televizyonda yangını görünce kardeşine ulaşmaya çalıştığını söyleyerek, “O otelde kaldıklarını bilmiyordum ama orada olduklarını biliyordum. Aradık ne eşine ne kendisine ulaşamadık. Sonra kayınpederini aradım. O da aynı şekilde ulaşamadı. Bolu'ya doğru hareket ettiler. Sonra ben çocuğa haber verdim. Benim çocuk gitti.” diye konuştu.

Ailenin her yıl aynı otele tatile gittiği öğrenildi. En son geçen yıl aynı yere tatile giden ailenin fotoğrafları ortaya çıktı.

Aile, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.