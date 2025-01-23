Kartalkaya kurbanlarına gözyaşlarıyla veda: Bugün ziyaretine geleceklerdi, cenaze namazlarını kıldı
Türkiye, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın felaketinde yitirilen 78 cana ağlıyor. Yangında yaşamını yitirenlerin cenazeleri bugün de sürüyor. Yitirilen canlar, gerilerinde birbirinden acı insan hikayeleri bıraktı... Yangında yaşamını yitiren Mert Doğan ile eşi ve iki çocuğunun cenazeleri bugün Adana’dan uğurlandı. Doğan ailesinin yarıyıl tatili için gittiklerin Kartalkaya’dan bugün Adana’ya yakınlarını ziyarete gitmeyi planladıkları öğrenildi.
Kartalkaya’da yaşamını yitiren 78 kişinin cenazeleri bugün de sürüyor.
Bugün yurdun birçok kentinde felakette yaşamını yitiren kurbanlar son yolculuklarına uğurlanacak.